الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى

فن

عمرو الدالي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد «أوكازيون» وآخر تطورات «بـ 100 وش»

عمرو الدالي
عمرو الدالي

يستعد المؤلف عمرو الدالي لخوض تجربة درامية جديدة من نوعية الأعمال الدرامية ذات الثمان حلقات فقط، على أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكشف عمرو الدالي في تصريح لـ “الدستور” عن تفاصيل مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان “أوكازيون” قائلًا: "هناك مسلسل أعكف على التحضير له يحمل اسم "أكازيون"، من نوعية الأكشن والإثارة ومن مسلسلات البلات فورم ويتضمن ثمان حلقات فقط، ومن المقرر أن يعرض على منصة إلكترونية".

وأضاف أنه يواصل كتابة المسلسل الجديد قائلًا: “ما زلت في مرحلة الكتابة ولم انتهى منه حتى الآن، وسيتم تصويره بعد الانتهاء منه بالكامل، وسوف أعلن عن كافة تفاصيله خلال الفترة القليلة المقبلة”.

أما على مستوى السينما فقال عمرو الدالي أنه يحضر لعمل سينمائي جديد، ولكنه فضل أن يكون مفاجأة لأنه في مرحلة التحضير ولا يوجد أي تفاصيل يبوح بها الآن، فلم يستقروا على الأبطال حتى الآن. 

بـ100 وش الجزء الثاني

وأوضح عمرو الدالي إن فريق عمل مسلسل “بـ 100 وش” من المقرر أن يعقد اجتماعا للاتفاق على الجزء الثاني أو عمل سينمائي يحمل نفس الاسم، مؤكدًا أنهم لم يستقروا حتى الآن، على صنع جزء ثان لـ 100 وش، أم أن تكون التجربة في فيلم سينمائي.

يذكر أن آخر أعمال المؤلف عمرو الدالي هو مسلسل “ضد الكسر” ويشارك في بطولته كل من نيللي كريم والفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، لؤي عمران، مصطفى درويش، حمزة العيلي وهشام إسماعيل وسينتيا خليفة، نور إيهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، وسامى مغاورى ومن إخراج أحمد خالد، ومن إنتاج العدل جروب وعرض المسلسل بشكل حصري خلال الموسمالرمضاني الماضي عبر قنوات سي  بي سي، بالإضافة إلى العرض الحصري عبر قناة دبي.

وتدور أحداث مسلسل ضد الكسر فى إطار درامى شعبي، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، مصطفى درويش محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، هشام إسماعيل، حمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.
 

عمرو الدالي مسلسل 100 وش أوكازيون مسلسل جديد مؤلف

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