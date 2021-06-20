الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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فن

نجل غادة عادل: أتمنى أن أجد لنفسي موقعا في عالم الإخراج والتمثيل

عبدالله الهواري
عبدالله الهواري

أكد عبدالله الهواري نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، أنه يتمنى أن يجد لنفسه مكانا مميزا في عالم الإخراج والتمثيل، وهو ما جعله يدخل هذا العالم من خلال أعمال قصيرة مستقلة.

وأشار عبدالله لـ"الدستور"، أنه يتمنى أن يقدم أعمالا جيدة تصل للناس بشكل اجتماعي يعبر عن أفكارهم، مؤكدا أنه قام بصناعة محتوى ترفيهي عبارة عن فيلم قصير يحمل عنوان  “دي الحكاية”، وهو عمل من 20 دقيقة فقط، يتناول قصص حياتية لعدد من الشباب في إطار من الدراما الاجتماعية والكوميدية، وقد انتهى منه منذ فترة قريبى.

وقال عبدالله الشهير ببودي، إنه سيعرض العمل بشكل كامل قريبا على قناته بموقع يوتيوب لكن بفكرة مختلفة وجديدة حيث، يعرضه بشكل متقطع على أن يعرض كاملا على قناته بعد فترة ليست بالبعيدة، حيث سيعرض كل أسبوع جزء منه على أن يعرض ثماني حلقات في الآخر قبل عرضه كاملا.

وأكد الهواري أنه يطمح أن يصل للعمل إلى العالمية، حيث قام بإرساله إلى أكثر من مهرجان عالمي للمشاركه فيه، وينتظر الرد النهائي من هذه المهرجانات، ليكون سفيرا لمصر في عدة مهرجانات محلية ودولية.

الفيلم القصير “دي الحكايه” مدته ٢٠ دقيقه وهو من بطولة عبدالله الهواري، سام عادل، ادهم السداوي، ادم يحيى، سليم الهجرسي، وفكرة واخراج عبدالله الهواري.

ومشروع “دي الحكايه” يعد الثاني لعبدالله الهواري بعد تجربة فيلمه الأول العفريت، الذي قابل دعما شديدا من والده مجدي الهواري و والدته غادة عادل.

وهنأت الفنانة غادة عادل، ابنها الأكبر عبدالله الهواري، بعد مشاركته في أول فيلم له باسم "العفريت"، مرتين، الأولى عندما ظهرت معه كـ"ضيف شرف" بشخصيتها الحقيقية، والثانية، عندما حرصت على تهنئته بالفيلم عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

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