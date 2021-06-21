الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«الموهوبة الصغيرة».. ندى تحلم بأن تصبح رسامة شهيرة (صور)

الطفلة ندى محمد كامل
الطفلة ندى محمد كامل البدوى

ندى محمد كامل البدوى الطفلة ذات التسعة أعوام من عمرها ابنة محافظة البحيرة، وهبها الله موهبة فن الرسم والتي استطاعت من خلاله تجسيد من حولها بدقة وإبداع يفوق من هم في عمرهها، الأمر الذي دفع والدها أن يشجعها بشراء الكثير من الألوان لها.

تمكنت ندى من أن تعمل على تطوير نفسها بنفسها بشكل ملحوظ ما جعلها تستطيع الرسم على الألواح الخشبية واستخدام الألوان المائية، فقد شاركت في العديد من المسابقات وحصلت على جوائز. 

يبدو أن ندى التلميذة في الصف الرابع الابتدائي لم يكن نصيبها من التفوق كان مقصورا فقط على الرسم ولكنها أيضا من الطالبات المتفوقات دراسيا فقد حصلت على دراجتها النهائية فى معظم المواد الدراسية خاصة مادة اللغة العربية.

وتمنت الطفلة الصغيرة الموهوبة أن تصبح من فنانينى الرسم المشهورين والمشاركة فى العديد من المسابقات الكبرى الخاصة بالرسم والفوز بها.

 

 

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