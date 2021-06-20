الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات بين مصر وأذربيجان بشأن العلاقات الثنائية وتطورات سد النهضة

المباحثات بين مصر
المباحثات بين مصر وأذربيجان

عقد السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، اليوم الأحد، جلسة مشاورات ثنائية مع فارس رضاييف نائب وزير خارجية أذربيجان، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلديّن وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية إلى اهتمام القاهرة باستثمار الشركات الآذرية في مصر خاصة في مجالي الطاقة والنقل، وكذا الاستفادة مما توفره قوانين الاستثمار المصرية من حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، منوهًا بأن السوق المصرية لا يقتصر فقط على ملايين المصريين، وإنما يمتد على الصعيدين العربي والإفريقي في ظل عضوية مصر في عدد من التكتلات الإفريقية والعربية، فضلًا عن تجمع الميركسور. 

كما بحث اللقاء سُبل زيادة معدلات السياحة الوافدة من أذربيجان إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل الجهود الهائلة التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كورونا في المدن السياحية، وصولاً إلى تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي ضد الفيروس في محافظة البحر الأحمر مؤخرًا. 

وشهدت جولة المشاورات تناول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، بمشاركة مساعدي وزير الخارجية ونوابهم من المعنيين بهذه الموضوعات، ومن بينهم السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، والسفير وائل النجار نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق وجنوب أوروبا والسفير أحمد بكر نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل.

 

وتم استعراض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وكذا جهود مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، كما تم تناول تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي.

أذربيجان تؤكد أهمية العلاقات مع مصر

من جانبه، شدد المسئول الأذري على الأهمية البالغة التي توليها بلاده للعلاقات مع مصر، مؤكدًا اهتمام أذربيجان بتعزيز التعاون مع مصر في شتى المجالات خاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، كما تم بحث موضوع عقد الدورة القادمة من اللجنة المُشتركة بين مصر وأذربيجان خلال الفترة المقبلة، على ضوء العلاقات السياسية المتميزة بين الدولتين.

مصر القاهرة أذربيجان علاقات مصر وأذربيجان كورونا وزارة الخارجية المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز طاقم تليفزيون فلسطين فى رام الله