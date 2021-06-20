التصريح بدفن شقيقين ونجل عمهما بعد سقوط سيارتهم من أعلى كوبري بالصف

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثامين شقيقين ونجل عمهما لقوا مصرعهم إثر سقوط سيارة ملاكي يستقلونها من أعلى كوبري الاخصاص بالصف.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة حيث أشارت التحريات الأولية الى عدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في مصرع شقيقين ونجل عمهما في سقوط سيارة من أعلى كوبري الاخصاص بالصف.

وأفادت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أنه اثناء سير السيارة الملاكي انحرفت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بسور الكوبري وسقطت من اعلاه.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا بسقوط سيارة من أعلى كوبري بمدينة الصف ووجود متوفي ومصابين، انتقلت على الفور قوات الامن الى مسرح الواقعة مدعمة بسيارات الإسعاف وتبين سقوط سيارة ملاكي من اعلى كوبري الاخصاص ما ادى لتهشم السيارة تماما ومصرع احد مستقليها وإصابة ٢ آخرين وتم نقلهم جميعا الى المستشفى.

وأضافت التحريات أن مستقلي السيارة شقيقان ونجل عمهما وان المصابين فارقا الحياة عقب نقلهما للمستشفى متاثرين باصابتهما.

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.