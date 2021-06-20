الأحد 20 يونيو 2021
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عالم

«شكرى»: مصر ستواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة

سامح شكري و سفن كوبمانس
سامح شكري و سفن كوبمانس

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مواصلة مصر جهودها بهدف تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، خلال استقباله اليوم بالقاهرة سفن كوبمانس المُمثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط. 

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمسئول الأوروبي على توليه المنصب مُعربًا عن التطلع إلى استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة من أجل دفع مسار السلام بالشرق الأوسط. 

وأوضح الوزير شكري مواصلة مصر جهودها بهدف تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة من أجل تحقيق الهدوء والاستقرار المرجو بالتوازي مع دعم جهود إعادة الإعمار، وتلبية الاحتياجات التنموية للأشقاء بالأراضي الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

كما أكد وزير الخارجية أهمية توافر الإرادة الحقيقية والمُناخ المُلائم لإحياء المسار التفاوضي بشكل عاجل من أجل التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وبما يُحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة، مُعربًا عن التطلع لاستمرار قيام الاتحاد الأوروبي بدوره لتوفير الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، ثمّن كومبانس دور مصر الداعم لجهود السلام في الشرق الأوسط والتي تُوجت بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وكذلك لمساعيها المستمرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأعرب  كومبانس عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمساندة المساعي الحالية لدفع مسار السلام وأهمية تفعيل دور الرباعية الدولية خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

شكري يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد

وكان وزير الخارجية تلقى، يوم 18 يونيو الجاري، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، أكد خلاله على ضرورة تحريك الجمود الحالي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق عملية تفاوضية شاملة، على نحو يضمن تدعيم ركائز الاستقرار في المنطقة؛ مؤكدًا على استمرار مصر في القيام بدورها في دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

سامح شكري مصر الاتحاد الأوروبي فلسطين غزة الإحتلال الإسرائيلي سفن كوبمانس

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