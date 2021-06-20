هاني جرجس أول من قدم شريهان في السينما بـ«الخبز المر»

رحل عن عالمنا المخرج والمنتج المصري هاني جرجس فوزي نجل المنتج الكبير الراحل جرجس فوزي الذي قدم العديد من الأعمال السينمائية فترة السبعينات وتم تشييع جثمانه بحضور عدد من أصدقائه وأسرته ويعد هاني جرجس فوزي من بين أهم المخرجين والمنتجين في تاريخ السينما، حيث شارك كمساعد مخرج في عدد كبير من الأعمال السينمائية كما أخرج وأنتج عددا من الأفلام الهامة.

قدم شريهان للسينما

يعد المنتج الكبير الراحل جرجس فوزي والد المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي أول من قدم شريهان للسينما في فيلم "الخبز المر" وكشف هاني جرجس فوزي في لقاء سابق أنه تربي مع شريهان منذ الطفولة خاصة أن والده أنتج لها عدة أفلام فبجانب فيلم "الخبز المر" قد لها فيلم "قفص الحريم" وكان هاني جرجس فوزي مساعد مخرج فيه، أما هاني جرجس فوزي فأنتج لشريهان بنفسه عدة أفلام ولكن نتاج صداقتهم وعمل والده معها وهذه الأفلام هي "جبر الخواطر" الذي كان أخر أفلام عاطف الطيب وفيلم "كريستال" وفيلم "العقرب و"لماضة" إخراج محمد عبدالعزيز، وقدم هاني جرجس فوزي يعد من اهم المنتجين في تاريخ السينما المصرية وقدم العديد من الأفلام الهامة مع كبار النجوم.

الجرسونيرة آخر أعماله

آخر تجارب هاني جرجس فوزي كمخرج ومنتج كانت عام 2013 في فيلم "الجرسونيرة" الذي قام ببطولته كل نضال الشافعي ومنذر رياحنة وغادة عبدالرازق والفيلم كان تجربة مختلفة وجديدة على السينما المصرية فهو تدور أحداثه في مكان واحد شقة يطلق عليها صاحبها اسم الجرسونيرة، وبين ثلاثة أشخاص فقط هم رجل وزوجته ولص، يأتي إليهما بغرض السرقة، إلا أنه ومع توالي الأحداث نكتشف الكثير عن خلفيات هذه الشخصيات، متناولا رسالة أن الإنسان غير معصوم عن الخطأ، مهما كانت ثقافته والبيئة التي تربى فيها.