ربى عطية: فيلم «بيت اتنين ثلاتة» محاولة لاستعاد مرحلة الاجتياح الإسرائيلي

أقيم ضمن فعاليات اليوم الرابع للدورة الـ ٢٢ منمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة للمخرجة ربي عطية عقب عرض فيلمها المشارك بالمهرجان “بيت اتنين ثلاثة” وأدار الندوة الناقد محمد سيد عبد الرحيم.



وقالت المخرجة اللبنانية "ربي عطية" لقد قمت بتصوير الفيلم بعد إصابة والدتي بالسرطان، بعد رجوعها من باريس، واستمر التصوير بالفيلم أربعة سنوات والفيلم هو محاولة لإستعادة طفولتي ومرحلة الاجتياح الأسرائيلي في الثمنينات، والعالم الاستهلاكي الذي سيطر على كل جيلي من حياة استهلاكية بدون خسارة وبدون تهجير مثلما فعل أهالينا مع الاجتياح حاولت المخرجة ان تسلط الضوء علي حياة ولدتها والصراع النفسي الداخلي الذي سببه التهجير والحرب والوحدة والغربة .



وأوضحت المخرجة أثناء الندوة أنها كانت حريصة أن تصور فيلم عن علاقتها بأمها وبين المعركة المستمرة في الاستسلام الداخلي للأم لعدم رجوعها والاستقرار في الأردن.



وعبرت المخرجة عن افتقادها لإحساس الجماعة والمكان حيث النشأة التي مازالت تتذكره رغم مرور السنين.

وأكدت المخرجة أنها كانت حريصة علي الحالة الخاصة في الفيلم دون أي تجميل في المونتاج لذلك غيرت المونتير عدة مرات واستقرت على المونتيرة ساندرا التي كانت متحمسة لترك الفيلم بحالته، مؤكدة أنها حريصة أن تظهر أمها بطريقة تناسبها وليست فرجة.

وفي نهاية حديثها أوضحت أن الفيلم يسلط الضوء على الحالة الداخلية الخاصة بين الأم وابنتها .



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" و تقام دورتة الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا ".و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991

ندوة المخرجة ربي عطية

ندوة المخرجة ربي عطية

ندوة المخرجة ربي عطية

ندوة المخرجة ربي عطية

ندوة المخرجة ربي عطية

ندوة المخرجة ربي عطية

ندوة المخرجة ربي عطية