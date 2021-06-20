الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بـ٤ جنيهات.. كيف تقضي وقتا مميزا على شواطئ الإسكندرية؟

كورنيش الاسكندرية
كورنيش الاسكندرية

إن كنت من محبي قضاء وقت ممتع على كورنيش الإسكندرية والاستمتاع بالهواء الطلق دون أن تتقيد بالجلوس في أحد الكافيتريات والمقاهي ذات فاتورة المشروبات المرتفعة والأجواء المغلقة، فما عليك إلا أن تصطحب أغراضك وتذهب إلى أحد شواطىء كورنيش الإسكندرية ليلا برفقة أصدقائك وأسرتك بعيدا عن أجواء الطقس الحارة نهارا وزحام المصطافين.

فبتذكرة قيمتها ٤ جنيهات تتحول شواطىء الإسكندرية العامة لكافيتريات مفتوحة ليلا بدءا من الـ٧ مساءا.

وردت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية على تساؤلات بعض المواطنين، فإذا كان ذات المواطن متواجد على الشاطىء منذ صباح اليوم فهل يتكلف تذكرة إضافية لفترة التشغيل الليلي؟

وأوضحت الإدارة المركزية أن تشغيل 7 شواطىء من محافظة الإسكتدرية وثامنهم مجاني، بإدارة موظفين المحافظة حتى الساعة الـ٧ مساءا وبعد ذلك يتم إخلاء مياه البحر من المصطافين ومغادرة العمال.

وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه فيما يخص فترة التشغيل الليلي فتم تأجير الشاطىء لمستأجر يديرها كافيتريا برسم دخول ٤ جنيهات، للحفاظ على المعدات (كراس وشماسي) وتوفير خدمة للمواطنين ممن يرغبون في التواجد على الشاطىء بقيمة تذكرة بجنيهات معدودة لتوفير متنفس مفتوح لهم.

وأوضحت الإدارة المركزية أن شواطىء التشغيل الليلي هي (السرايا العام، ميامي العام، جليم العام، الأنفوشي العام، شهر العسل العام، الهانوڤيل العام، المندرة المجاني).

وأرشدت المواطنين بأنه منعا لابتزازهم وتغريمهم تذكرة أعلى من قيمتها الأساسية فباقي الـ٦٦ مؤجرين إما شواطئ سياحية أو مميزة أو خدمة، ويديرها المستأجر طوال الوقت المصرح له بتشغيلها مع التزامه بتوقيت نزول المياه والتذكرة عنده طوال وقت التشغيل بنفس السعر.

وفيما يخص تساؤل المواطنين في حال تواجد أي استغلال لأخذ قيمة تذكرة أغلى أو إكراميات للعمال، أفادت الإدارة بضرورة التمسك بتلك الأسعار الموضحة لاستكمال القضاء على آفة استغلال المواطنين للشواطئ.

وتابع أن الإدارة أصدرت عدة توجيهات للمواطنين بشأن منع الاستغلال أهمها أن تكون أسعار تذاكر الدخول طبقا للتسعيرة المحددة لا يدفع أي مواطن مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياه أو غرفة تغيير الملابس، ومنها أن يكون سعر تذكرة الدخول مدون على التذاكر مع عدم دفع إكراميات بالإكراه لعمال الشماسي.

ونشرت أرقام للشكاوى لتواصل المواطنين في حال التعرض لأي استغلال على مدار ٢٤ ساعة، ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦ -٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ - وكذلك موقع الإدارة  الرسمي www.catr.gov.eg.

 

شواطىء “الاسكندرية السياحة و المصايف الصيف تشغيل ليلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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