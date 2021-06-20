اللجان النوعية لتنسيقية الأحزاب تعد تقريرًا عن اليوم العالمى للاجئين

أعدت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن اليوم العالمى للاجئين جاء فيه أنه يصادف اليوم 20 من يونيو يوم اللاجئ العالمي، وأن هذا اليوم يسلط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من وطنهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد.

وأضافت اللجان النوعية في تقريرها أن يوم اللاجئ العالمي يعتبر مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم وتقدير عزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم، ولدعمهم نحتاج إلى العمل معًا لمنع الحروب، وتعزيز القوانين المحلية والدولية، ودعم النظم الديمقراطية، واحترام ونشر قيم وثقافة واحترام حقوق الإنسان.

وفد من «تنسيقية الأحزاب» يزور المنيا للاطلاع على إنجازات المحافظة

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محافظة المنيا للاطلاع على المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تقوم بها المحافظة ومتابعة مشروع "حياة كريمة" الذي يستهدف 5 مراكز في المحافظة.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في استقبال وفد التنسيقية وقام بعرض ما تم إنجازه من مشروعات خلال الأعوام الماضية مثل مشروعات الصرف الصحي ومحطات المياه والإسكان الاجتماعي وآخر ما وصلت إليه العمليات الإنشائية في مدينة المنيا الجديدة، واصطحب المحافظ وفد التنسيقية في زيارة للكورنيش الجديد بعد تطويره.

الجدير بالذكر أن وفد التنسيقية ضم كلا من النائبة رشا كليب والنائب محمود بدر، والنائب أحمد ناجي أعضاء مجلس النواب، كما ضم النائب أحمد فوزي والنائبة هيام فاروق عضوي مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كلا من إيمان طلعت أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وأحمد فتحي عضو لجنة التنظيم وأحمد مسعد وسارة أشرف وحسام عفت.

3 سنين تنسيقية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما في معادلة صنع القرار في مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشي في الوريد".