الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد من رئاسة الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

تفقد مشروعات أسيوط
تفقد مشروعات أسيوط

زار وفدا من رئاسة مجلس الوزراء محافظة أسيوط، بمشاركة مسئولي التنمية المحلية ورؤساء المدن والقرى للمرور على جميع المشروعات المدرجة والجارى تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة».
وتم المرور على مشروعات المبادرة بقرى مراكز ساحل سليم وأبو تيج وصدفا وأبنوب والفتح ومنفوط وديروط، ومناقشة الشركات القائمة وجهاز التعمير وشركات المياة والصرف الصحى، ورصد نسب التنفيذ المختلفة بالمشروعات والمعوقات والمشكلات والعمل على تذليلها بهدف دفع وتيرة العمل بها للانتهاء من التنفيذ فى الوقت المحدد.
كما وافق ذلك المرور على جميع محطات الرفع والمعالجة للصرف الصحي والتنبيه بضرورة إنهاء العمل بها لإتمام اعمال الصرف الصحى بالقرى، حيث انتهت الزيارة بعقد اجتماع موسع مع جميع القطاعات ووفد مجلس الوزراء ومنسقى مؤسسة حياة كريمة وسكرتير عام مساعد المحافظة ومسئولى وحدة حياة كريمة بهدف التأكيد على ماتم رصده من اعمال ومشروعات وضرورة تضافر الجهود من أجل إخراج المشروع بالشكل اللائق.

حياة كريمه رئاسة مجلس الوزراء الرئيس السيسي اسيوط مشروع تطوير الريف المصرى الاجهزة الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز طاقم تليفزيون فلسطين فى رام الله