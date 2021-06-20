وفد من رئاسة الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

زار وفدا من رئاسة مجلس الوزراء محافظة أسيوط، بمشاركة مسئولي التنمية المحلية ورؤساء المدن والقرى للمرور على جميع المشروعات المدرجة والجارى تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتم المرور على مشروعات المبادرة بقرى مراكز ساحل سليم وأبو تيج وصدفا وأبنوب والفتح ومنفوط وديروط، ومناقشة الشركات القائمة وجهاز التعمير وشركات المياة والصرف الصحى، ورصد نسب التنفيذ المختلفة بالمشروعات والمعوقات والمشكلات والعمل على تذليلها بهدف دفع وتيرة العمل بها للانتهاء من التنفيذ فى الوقت المحدد.

كما وافق ذلك المرور على جميع محطات الرفع والمعالجة للصرف الصحي والتنبيه بضرورة إنهاء العمل بها لإتمام اعمال الصرف الصحى بالقرى، حيث انتهت الزيارة بعقد اجتماع موسع مع جميع القطاعات ووفد مجلس الوزراء ومنسقى مؤسسة حياة كريمة وسكرتير عام مساعد المحافظة ومسئولى وحدة حياة كريمة بهدف التأكيد على ماتم رصده من اعمال ومشروعات وضرورة تضافر الجهود من أجل إخراج المشروع بالشكل اللائق.