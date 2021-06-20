الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تزامنًا مع لقاء السيسي مع «المنقوش».. تفاصيل العلاقات التجارية المصرية الليبية

لقاء السيسي مع وزيرة
لقاء السيسي مع وزيرة الخارجية الليبية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نجلاء المنقوش وزير الخارجية الليبية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب بالوزيرة الليبية في مصر، مؤكدًا دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مهامهما خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وصولًا إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر المقبل، كخطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفي إطار دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتداداً للأمن القومي المصري.  

وفي السطور التالية، بالتزامن مع استقبال الرئيس السيسي مع وزيرة الخارجية الليبية، ترصد “الدستور” أبرز العلاقات التجارية بين مصر وليبيا والاستثمارات المشتركة بينهما.

فقد كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في وقت سابق عن ارتفاع  حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا ليسجل 977.6 مليون دولار خلال 2019، مقابل 701.9 مليون دولار خلال عام 2018.

الصادرات المصرية إلى ليبيا 

 وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى ليبيا ارتفعت إلى 825.3 مليون دولار خلال 2019، مقابل 635.9 مليون خلال 2018، تتمثل أهم صادرات مصر إلي ليبيا في الأرز، السلع الغذائية المصنعة والمنتجات، والملابس.

الواردات المصرية من ليبيا 

ولفت التقرير إلى أن الواردات المصرية من ليبيا ارتفعت إلى 152.3 مليون دولار خلال 2019 مقابل 66 مليون دولار خلال 2018.

مشروع الربط السككي 

ومن بين المشروعات المشتركة مع ليبيا، مشروع الربط السككي، حيث تستهدف وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، إنشاء خط «مرسى مطروح – سيوه»، ومد خط «مطروح – السلوم » إلى مدينة بني غازي بليبيا.

كما تخطط الشركات المصرية للعودة من جديد إلى السوق الليبية الذى كان يعد من أكبر الأسواق التقليدية للسلع والمنتجات المصرية قبل الثورة الليبية وما ترتب عليها من تفاقم للأوضاع الأمنية وتراجع العمالة المصرية.

 

ليبيا حجم التبادل التجاري المصرية الصادرات حجم السلع الغذائية والمنتجات السككي مشروع السوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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