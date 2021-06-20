«تعليم السويس»: 99.2% نسبة الحضور فى ثانى أيام امتحانات الدبلومات الفنية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، محمود الفولي، إن نسبة حضور الطلبة والطالبات بامتحان الدبلومات الفنية بلغت ٩٩.٢% من إجمالي الطلاب.

وأوضح محمود القولي، أن إجمالي عدد الطلبة والطالبات المقيدين لدخول امتحانات الدبلومات الفنية في السويس بلغ ما يقرب من سبعة آلاف طالب وطالبة.

وأضاف الفولي أنه بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أنه يتابع العملية الامتحانية بشكل مستمر من خلال غرفة عمليات المديرية.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، محمود الفولي إن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أية بلاغات من غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية تتعلق بصعوبة الامتحان أو وجود أية معوقات تؤثر على انتظام سير العملية الامتحانية.

وشهدت محافظة السويس صباح امس السبت بدء امتحانات الشهادة العامة للدبلومات الفنية بعدد 31 لجنة فنية تشمل مدارس التعليم الصناعي والمزدوج والزراعي والفندقي والتجاري.

وترأس محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية منذ السابعة من صباح أمس، وذلك لمتابعة أعمال غرف العمليات المنعقدة بالإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس وإدارة الجناين بحضور قيادات التعليم الفني وعلى رأسهم أحمد عبدالحميد، مدير عام التعليم الفني.

وتأكد مدير مديرية التربية والتعليم من تمام وصول كافة سيارات خطوط سير الأسئلة في توقيتاتها المحددة بصحبة سيارات الشرطة والتي تتولي تأمينها .

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس أعمال لجنة الإدارة المكلفة بتلبية كافة احتياجات السادة رؤساء اللجان الامتحانية.

واستعدت غرفة عمليات المديرية للتعامل مع كافة المواقف الطارئة التي قد تتعرض لها اللجان، من ملاحظين أو طلبة وطالبات.

وقد استقرت جميع لجان الامتحانات وقد أدي الطلاب الامتحانات بشكل متميز ومنتظم وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالسويس

غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالسويس

غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالسويس

غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالسويس

غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالسويس

غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالسويس

غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالسويس