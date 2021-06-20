«التضامن»: إصدار ٨٥٠ ألف بطاقة إثبات إعاقة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم استخراج ٨٥٠ ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة في المرحلة الأولى، وجار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية الشهر المقبل، حيث تخطو الوزارة خطوات جادة نحو التعامل الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من تبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلي النموذج المجتمعي الشامل الذي تتكاتف فيه كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية لتقديم كافة الخدمات لهم.

ومن جانبه، وجه أسامة الاحمر محافظ المنطقة الروتاري خلال احتفالية تدشين مشروع بطاقات الرعاية الصحية لذوي الاعاقة بالتعاون بين وزارة التضامن وروتاري مصر التحية لوزارة التضامن على دعمها الدائم والمستمر لمؤسسات المجتمع المدني؛ مثنياً على الدور الذي تقوم به الوزارة لخدمة ورعاية وتأهيل ذوي الاعاقة.

وأكد أن أندية الروتاري تسعى دائما إلى التعاون مع الدولة بكافة قطاعاتها في المجالات التنموية وقد تجلى ذلك مؤخرا في افتتاح تطوير قرية باب الأحرار الذي تم بتكلفة تصل الى ١٠ ملايين جنيه، حيث تم رفع كفاءة المنازل وتطوير شبكات المياه وانشاء فصول محو أمية ومشروعات مستدامة للمرأة العاملة والاهتمام بذوي الإعاقة.. بالإضافة إلى انشاء مدرسة ومستشفى تضم العديد من التخصصات.

ومن جانبها، أكدت ريم عبد المجيد رئيس لجنة الاعاقة بروتاري مصر ان عدد اندية الروتاري يصل الى ١٢٤ ناد يضم حوالي ٣٠٦٥ عضوا وأن أندية الروتاري تعمل في ٧ مجالات تنموية مختلفة من ضمنها رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن المشروع الذي نحتفل بتدشينه اليوم يهدف إلى إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتميزة المدعمة من القطاع الخاص، وتحقيق الانصاف والتكافؤ الجغرافي في توصيل الخدمات من خلال التوسع في التعاقدات على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في اتاحة البيانات والتواصل مع المستفيدين.

الجدير بالذكر أن المشروع يتكون من مرحلتين بدأت بالتعاقد مع ١٥ جهة طبية لتقديم خصومات على خدمات الرعاية الصحية والتعاقد مع شركة ڤيزيتا لتكون الذراع التكنولوچي للمشروع، كما قامت لجنة الإعاقة بالمنظمة الروتارية ٢٤٥١ مصر بإصدار بطاقات لحوالي ١٥٣٦ مستفيدا، كما سيتم انشاء خط ساخن للرد على استفسارات ذوي الإعاقة المستفيدين من البطاقة.