الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة أستاذ جامعي بتهمة التنمر وسب أحمد موسى لجلسة 27 يونيو

احمد موسى
احمد موسى

أجلت محكمة جنح الهرم، اليوم الأحد، ثاني جلسات دعوى اتهام الإعلامى أحمد موسى للدكتور أيمن ندا (أستاذ جامعي) بالسب والقذف لجلسة ٢٧ يونيو الجاري.

 

وكان الإعلامي أحمد موسى قد تقدم بجنحة مباشرة ضد الدكتور أيمن منصور ندا، يتهمه بالسب والقذف وتوجيه ألفاظ وعبارات جارحة له.

 

جاء في أوراق الجنحة التي تقدم بها عمر الأصمعي المحامي بالنقض محامي موسى أنه في 26 فبراير 2021 وعلى منصة السوشيال ميديا موقع فيس بوك تداول النشطاء مقالا للدكتور أيمن ندا تعرض فيه للشاكي باللفظ والإشارة بعبارات تعد سبا وقذفا وتنمرا منه بألفاظ وعبارات جرمها المشرع ووضع لها مواد تحدد عقاب من تصدر منه.

 

اللي بيزمر مبيخبيش دقنه

 

وتحدث ندا عن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت وزيارته لبريطانيا عام 1941م ولقائه الأشهر مع ونستون تشرشل وجاء على لسانه ما نصه «عندما دخلوا جناحه وجدوه عاريا تماما ولما هموا بالانسحاب تجنبا للإحراج طلب منهم تشرشل عدم المغادرة، إذ ليس لدى بريطانيا ما تخفيه عن أقرب حلفائها وفي مجال الحديث عن الإعلام المصري وعن أحمد موسى ليس لدينا ما نخفيه عن مشاهدينا الكرام فكله «على عينك ياتاجر» واللي بيزمر مبيخبيش دقنه....».

 

وأضاف في الدعوى أن المدعي عليه قال أحمد موسى مذيع على مسئوليته مواصفات المذيع كما تشير إليها الكتب غير موجودة فيه وخصائص الصوت والأداء غير متوافرة لديه، بل أن لديه مشكلات صوتية وأدائية واضحة تمثل في حد ذاته عائقا أمام الانسان الطبيعي للتواصل مع الآخرين وللتفاعل معهم فما بالك بالمذيع، ولديه مشكلات ثقافية واضحة تمنعه من التأثير وله مواصفات شكلية ظاهرة تمنعه من الاقناع، إضافة إلى ذلاك إلى أنه دائم الوقوع في أخطاء مهنية كفيلة باعتزاله الاعلام نهائيا وكافية لوضع "جوبيلز" نفسه على منصة الإعدام.

 

ورد الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» على ما قاله د. أيمن ندا قائلا: سأتحدث اليوم عن واحد متنمر، اسمه أيمن منصور ندا، ومن فترة تحدث عني وانتقد  لكنه تنمر وأساء لي، وتقدمت ببلاغ للنائب العام وأقمنا جنحة مباشرة ضد المتنمر ايمن منصور ندا، وأيمن منصور ندا بيشتغل في جامعة القاهرة ويبدو إن رئيس جامعة القاهرة شكله ميعرفش حاجة عن اللي حصل، وأيمن منصور ندا لا يعلم شيئ عن الإعلام وزعلان بسبب مشاهدة الجمهور لأحمد موسى، والمتنمر ايمن منصور ندا لا يعلم أنني اشتغلت صحافة منذ ان كنت طالبا في الجامعة، وتتلمذت على يد أساتذة في مجال الإعلام طوال حياتي.

محكمة جنح الهرم الاعلامي احمد موسى أستاذ جامعي السب والقذف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

بالاسم أو رقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص