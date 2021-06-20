الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثة طفل من ترعة بين قريتى فيشا الصغرى وفيشا الكبرى بالمنوفية

جثة طفل
جثة طفل

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية من انتشال جثمان طالب بمركز منوف، داخل ترعة ما بين قريتي كفر فيشا وفيشا الكبرى، عقب تلقي بلاغ من الأهالي بغرق طفل 16 عاما أثناء الاستحمام داخل الترعة هربا من حرارة الجو.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز منوف، يفيد بغرق "م، أ، ا" طالب بالصف الثاني التجاري المقيم بقرية كفر فيشا الكبرى دائرة المركز، أثناء الاستحمام في ترعة في المنطقة ما بين قرية فيشا الكبرى وكفر فيشا، على الفور تم التنسيق مع قسم الإنقاذ النهري بقيادة العميد علاء عويس مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية.

وكلف مدير الحماية المدنية قسم الإنقاذ النهري بقيادة الرائد محمد خالد، بالتوجه إلى محل البلاغ والبحث عن الجثمان، وتمكن فريق من الغواصين من استخراجه وإيداعة مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإصدار تصريح بدفن جثمان الطالب. 

وكانت قد لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي بالمنوفية، مصرعها عقب وقوع لوح خشبي على رأسها أثناء سيرها مع اثنين من زملائها، بشارع باريس في مدينة شبين الكوم، وتم نقلها للمستشفى لمحاولة إنقاذها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب الحادث.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، إخطار من مأمور قسم شبين الكوم يفيد مصرع الطالبة "د، م،ا" 17 عام بالصف الثالث الثانوي، مقيمة حي كفر المصيلحة، متأثرة بإصابتها بوقوع لوح خشبي على رأسها أثناء مرورها في شارع عاطف السادات دائرة القسم، وتم نقلها إلى المستشفى شبين الكوم التعليمي، واتخاذ الإجراءات القانونية وبدء التحقيقات في الحادث.

وتم انتقال قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شبين الكوم لسؤال أسرة الطالبة المتوفية، وشهود العيان على الواقعة والأطباء وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة والتي أثارت جدلًا واسعًا على صفحات التواصل الاجتماعي في المنوفية.

أمن المنوفية طالب طفل تحقيق النيابة مصرع

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