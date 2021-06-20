الأمير تشارلز يرفض لقاء نجله هارى قبل حفل تكريم الأميرة الراحلة ديانا

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه عندما يسافر الأمير هاري من الولايات المتحدة في نهاية الشهر إلى وطنه المملكة المتحدة، لن يكون أحد أفراد الأسرة الرئيسيين في انتظاره.

ففي صراع مؤسف بين أفراد العائلة المالكة، سيكون الأمير تشارلز في اسكتلندا عندما يصل ابنه الأصغر الأراضي الإنجليزية قبل إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا لإحياء ذكرى ميلادها الستين.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الأمير تشارلز رفض إجراء أي مقابلة مع نجله دوق ساسكس عندما يصل للمملكة المتحدة.

وقال مصدر: "تشارلز لن يلتقي بنجله، حيث يحتاج هاري إلى الحجر الصحي لمدة خمسة أيام على الأقل عندما يصل لبريطانيا".

وتابع: "لقد أوضح تشارلز أنه لن يكون موجودًا بعد ذلك لأنه ذاهب إلى اسكتلندا، لا يوجد اجتماع مخطط له مع أبنائه."

الغرض من زيارة الدوق إلى المملكة المتحدة هو الكشف عن تمثال والدته الراحلة قي تكريم لها في ساحة قصر كنسينجتون في العاصمة لندن خلال الأول من يوليو - الذي يتزامن مع عيد ميلادها الستين.

وسيلتقي هاري مع شقيقه الأكبر ويليام في حفل إزاحة الستار حيث التقى السقيقان اخر مرة في جنازةجدهما الأمير فيليب خلال شهر أبريل.

كان الأخوان يتواصلان عبر الرسائل النصية وسط تداعيات مريرة.

وقال مصدر آخر: "لم تكن هناك أي محادثات شخصية أو محادثات مناسبة ، فقط تبادل قصير للغاية ورسائل نصية قليلة بين الشقيقين".

وتابع: "لا تزال العلاقة متوترة للغاية وليس هناك ما يشير حتى الآن إلى أنه سيكون هناك أي نوع من الالتقاء في أي وقت قريب."

وسيعود دوق ساسكس إلى المملكة المتحدة لمساعدة شقيقه الأمير ويليام في كشف النقاب عن تمثال والدتهما الأميرة ديانا.

وقال مصدر: "سيلتقي الشقيقان معا احتراما لأمهما".

