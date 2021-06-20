الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بعد اعتماد النتيجة.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية

الأوائل
الأوائل

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية "إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدقهلية" للعام الدراسي 2020/2021 بحضور المهندس على عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبنسبة نجاح بلغت 89.1%.

وأضاف وكيل الوزارة أن العشرة الأوائل على مستوى المحافظة هم: 

الطالبة آلاء علي متولي علي علي مدرسة الشهيد السيد رأفت مقبل بابو داود بتمي الأمديد بمجموع 280 درجة، والطالبة حبيبة شريف محمد عبد العزيز العراقي الأول مكرر مدرسة شربين الرسمية للغات بمجموع 280 درجة والطالبة مريم عبد الحميد السيد عبد الرحمن مدرسة الإتربي الخاصة المشتركة باخطاب بمركز إجا الأول مكرر بمجموع 280، والطالب عبد الرحمن السيد حمدي الشربيني مدرسة الشهيد إسلام بغدادي بمدينة طلخا الأول مكرر بمجموع 280، والطالبة نور إيهاب محمد رمزي مدرسة الإتربي الخاصة المشتركة باخطاب بمركز إجا بمجموع 279.5 درجه ترتيبها الخامس، والطالبة آلاء عماد القطب المكاوي على مدرسة النزل الإعدادية المشتركة بمنية النصر بمجموع 279.5 درجة الخامس مكرر.

والطالبة جنى محمد السيد محمد حسن مدرسة الدلتا للغات بطلخا الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة، والطالبة إيمان إبراهيم طه علي وهبه مدرسة كمال حافظ الإعدادية المشتركة بالنزل بمنية النصر الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة، والطالبة جنى خالد أحمد طه محمود مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة، والطالبة رنا يوسف يسري يوسف شومان مدرسة الزهراء الإسلامية للغات بالمنصورة الخامس مكرر بمجموع 279.5 درجة.

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