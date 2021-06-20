الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: الدولة تدعم مجموعة متكاملة من الخدمات لذوي الإعاقة

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تدشين مشروع بطاقات الرعاية الصحية لذوي الإعاقة، بالتعاون مع روتاري مصر.

ويهدف المشروع إلى إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتميزة من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الفردية للأطباء من القطاع الخاص بأسعار رمزية أو مدعمة بالكامل لذوي الاعاقة للتخفيف عن ذويهم، حيث تمنح بطاقة روتاري للرعاية الصحية في المرحلة الأولى خصومات تتراوح ما بين ١٥ ٪؜ وحتى ١٠٠٪؜ للعديد من الادوية والخدمات الطبية.

وأشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بدور روتاري مصر الممتد على مدار ٩٢ عاما، ولا يزال مستمرا في عطائه وتنفيذ أهم مشروعاته التنموية لخدمة المجتمع المصرى ودعم السلام والتنمية تحقيقا لأهداف الروتارى الدولى.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تخطو خطوات جادة نحو التعامل الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من تبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، للنموذج المجتمعي الشامل الذي تتكاتف فيه كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية لتقديم كافة الخدمات لهم.

وأوضحت وزيرة التضامن أن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي ترتكز علي الانتقال من الرعاية إلى تكافؤ الفرص المتنوعة، بالإضافة للتأهيل والتمكين والدمج وليس الفصل أو التمييز، وكذلك المنهج الوقائي وليس العلاجي فقط، ومن العجز وعدم القدرة إلي القدرة باختلاف.

وأوضحت أن الدولة المصرية تدعم مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة.

 

وتابعت أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والخطة الوطنية الشاملة بالإضافة الى إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

التضامن ذوي الإعاقة القطاع الخاص التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية نيفين القباج التمكين الاقتصادي

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