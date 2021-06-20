«المالية»: 7.5 مليار جنيه قيمة الدعم لقطاع الصناعات خلال أزمة كورونا

كشفت موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية عن تقديم الحكومة دعم لقطاع الصناعات بقيمة 7.585 مليار جنيه خلال أزمة تداعيات فيروس كورونا بما يمثل 0.13% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت وزارة المالية في موازنة المواطن أهم بنود النفقات التي تأثرت زيادة بتداعيات فيروس كورونا المستجد ومنها نفقات علاج المواطنين ونفقات الأدوية ونفقات التأمين الصحي والأدوية ونفقات مساندة النشاط الاقتصادي ونفقات الحماية الاجتماعية والاستثمارات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من المستثمرين للعمل بمصر؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها الدولة فيما تنفذه من مشروعات غير مسبوقة، تستهدف تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بتعزيز مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، حيث يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية فى الأسواق العالمية.

ولفت إلى أننا ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتأهيل الكوادر البشرية؛ من أجل تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ورفع كفاءة استيداء حق الدولة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.