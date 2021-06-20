الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هاني جرجس فوزي.. رحيل هادئ لمخرج أفلام مثيرة

هاني جرجس فوزي
هاني جرجس فوزي

توفي المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي، وشيعت جنازته بمقابر الأسرة بحضور أسرته وأصدقائه .

الدستور ترصد معلومات عن المنتج الراحل

- ولد لعائلة فنية فهو ابن المنتج جرجس فوزي أحد رواد الإنتاج فى السينما فى عصرها الذهبى

- واحد من كبار المنتجين في تسعينيات القرن العشرين وكان استمرارا لأسم والده فى عالم الإنتاج

- توفى والده وهو فى السادسة والعشرون من عمره، حيث كان يعمل مساعد مخرج

- خاض تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم «بدون رقابة» عام 2009.

- عُرف بجرأة أفلامه ومنها فيلم "قصاقيص العشاق" و"زوجة محرمة" و"الچنتل"،و كمخرج لأفلام، منها "أحاسيس" و"جرسونيرة"

- تغيب الراحل عن السينما لما يزيد على 10 أعوام منذ تقديم فيلمه "بدون رقابة"، وأعلن عودته بمشروع رواية "خيانة صغرى".

- شقيقه هو المخرج المخرج الراحل  أسامة فوزي، الذى أخرج فيلمى "بحب السيما" وفيلم "بالألوان الطبيعية" والذي توفي في يوم 8 يناير عام 2019، أما شقيقته عفاف ففضلت الابتعاد عن الوسط الفني.

- تأثر بالوسط الفنى بسبب ملازمته لكبار الفنانين ونجوم الزمن الجميل بحكم عمل والده فى مهنة الإنتاج وقيامه بأنتاج عشرات الأعمال السينمائية الناجحة جماهيريا ونقديا.

- قبل دخوله الي مجال الإنتاج، عمل كمساعد مخرج مع مخرجين كبار منهم المخرج حسين كمال و حسن الامام و اشرف فهمي وغيرهما .

- دخل المعهد العالى للسينما وعقب تخرجه توفى والده وطرقه فى أول الطريق  تاركاً له شركة أنتاج ذات اسم ومكانة فنية كبيرة .

- قام الشاب الصغير بمحاولة لاستكمال مشوار والده فى عالم الأنتاج  حيث انتج ما يقرب من 44 فيلم مع أكبر النجوم في مصر ” نور الشريف “، و ” شريهان “، وافلام زي ” بحب السيما  و ” كلام في الممنوع".

 

 

هاني جرجس فوزي جرجس فوزي جرسونيرة احاسيس سينما بالالوان الطبيعية

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