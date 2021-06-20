هاني جرجس فوزي.. رحيل هادئ لمخرج أفلام مثيرة

توفي المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي، وشيعت جنازته بمقابر الأسرة بحضور أسرته وأصدقائه .

الدستور ترصد معلومات عن المنتج الراحل

- ولد لعائلة فنية فهو ابن المنتج جرجس فوزي أحد رواد الإنتاج فى السينما فى عصرها الذهبى

- واحد من كبار المنتجين في تسعينيات القرن العشرين وكان استمرارا لأسم والده فى عالم الإنتاج

- توفى والده وهو فى السادسة والعشرون من عمره، حيث كان يعمل مساعد مخرج

- خاض تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم «بدون رقابة» عام 2009.

- عُرف بجرأة أفلامه ومنها فيلم "قصاقيص العشاق" و"زوجة محرمة" و"الچنتل"،و كمخرج لأفلام، منها "أحاسيس" و"جرسونيرة"

- تغيب الراحل عن السينما لما يزيد على 10 أعوام منذ تقديم فيلمه "بدون رقابة"، وأعلن عودته بمشروع رواية "خيانة صغرى".

- شقيقه هو المخرج المخرج الراحل أسامة فوزي، الذى أخرج فيلمى "بحب السيما" وفيلم "بالألوان الطبيعية" والذي توفي في يوم 8 يناير عام 2019، أما شقيقته عفاف ففضلت الابتعاد عن الوسط الفني.

- تأثر بالوسط الفنى بسبب ملازمته لكبار الفنانين ونجوم الزمن الجميل بحكم عمل والده فى مهنة الإنتاج وقيامه بأنتاج عشرات الأعمال السينمائية الناجحة جماهيريا ونقديا.

- قبل دخوله الي مجال الإنتاج، عمل كمساعد مخرج مع مخرجين كبار منهم المخرج حسين كمال و حسن الامام و اشرف فهمي وغيرهما .

- دخل المعهد العالى للسينما وعقب تخرجه توفى والده وطرقه فى أول الطريق تاركاً له شركة أنتاج ذات اسم ومكانة فنية كبيرة .

- قام الشاب الصغير بمحاولة لاستكمال مشوار والده فى عالم الأنتاج حيث انتج ما يقرب من 44 فيلم مع أكبر النجوم في مصر ” نور الشريف “، و ” شريهان “، وافلام زي ” بحب السيما و ” كلام في الممنوع".