انطلاق فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية بمطروح

انطلقت اليوم الأحد فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية لمراكز شباب مصر تحت شعار (الشباب وريادة الأعمال والأمن القومي) بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وتستمر حتي 24 يونيو الجاري.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحضور الدكتور ماجد العزازى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والوفد المرافق، وخالد عبدالحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، وأعضاء الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وشباب المحافظات الحدودية المشاركين من البحر الأحمر وأسوان وجنوب وشمال سيناء والوادي الجديد ومطروح.

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة أن جاء ذلك في إطار تبادل الخبرات بين شباب المحافظات الحدودية، مع تأهيلهم ووعيهم بدورهم الوطني انطلاقا من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أن السيسي يهتم ويدعي الشباب مع تبنيه ودعمه الدائم لهم واطلاق العديد من المبادرات وتأهيل الشباب للعمل الجماعي والتدريب على كيفية القيادة وتحمل المسئولية المجتمعية والسياسية بوعى علمي مستنير قادر على الابتكار والحوار مع تمكينكم من المشاركة الجادة والفعالة في كل المجالات.

وفي 15 يونيو 2021 وبالعروض الرياضية وأعلام مصر، انطلقت، فعاليات أنشطة الاتحادات النوعية بمطروح تحت عنوان دوري الرياضة للجميع "مشروع تجريبي" للتنفيذ علي مراكز شباب الجمهورية، على هامش فعاليات الأنشطة الرياضية بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية بمدينتي مرسي مطروح تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية والدكتور يحي حسن، نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، والدكتور هشام الجيوشي أمين الاتحاد المصري للجامعات.

وبدأت الفعاليات بأنشطة الملاحة الرياضية حيث استمع مساعد وزير الشباب والرياضة لشرح من اللواء مؤنس أبوعوف رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي للملاحة الرياضية عن لعبه الملاحة الرياضية وتاريخها ونشأتها في مصر والعالم ومهاراتها حيث أوضح أنها لعبة ذهنية بدنية متكاملة تهدف لإعمال العقل في التعرف والوصول إلى المعالم المحددة على الخريطة.

فعاليات القمة الشبابية الثانية بمطروح

فعاليات القمة الشبابية الثانية بمطروح

فعاليات القمة الشبابية الثانية بمطروح

فعاليات القمة الشبابية الثانية بمطروح

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