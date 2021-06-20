السعودية: ندرس إعطاء جرعة لقاح ثانية مضادة لكورونا من نوع مختلف

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الوزارة تدرس إمكانية إعطاء جرعة ثانية من لقاحات مضادة فيروس كورونا من نوع مختلف عن الجرعة الأولى.

وقال العبدالعالي، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن هناك دراسات تم فيها إعطاء جرعة ثانية للقاح كورونا من نوع مختلف عن الجرعة الأولى وبدأت عدة دول تطبيق ذلك.

وأضاف إن لقاح أكسفورد-أسترازينيكا موجود في المملكة، ولا صحة لنفاده.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أنه "كلما سارعنا بأخذ اللقاح سنصل للمناعة المجتمعية قبل ظهور أي تحورات".

وتابع أن الخطة الوطنية لمواجهة كورونا تسير بشكلٍ إيجابي وما هو منشود منها".

وشدد على رصد العديد من التحورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن عددًا محدودًا منها يستحق المتابعة والاهتمام".

والجدير بالذكر، دشَّن ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد 8 مشروعات سكنيّة، وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 4 مليارات ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال).

ووفقًا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، اشتملت المشروعات على 6 مشروعات سكنيّة توفر 3797 وحدة سكنيّة.

كما دشَّن ولي العهد عددًا من المشروعات الطبيَّة التطويرية.

وأكد مساعد وزير الدفاع للشئون التنفيذيَّة الدكتور خالد بن حسين البِـياري: أن هذه المشروعات الحيوية، تأتي ضمن سلسلة مشروعات لتأمين وحدات سكنية لمنسوبي القوات المسلحة وفق أفضل المعايير، والمواصفات في التصميم، والتنفيذ، إضافة إلى تطوير، وتوسعة المرافق الصحية القائمة، ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية، والفنيَّة.