الأحد 20 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

في عيد ميلادها الـ67.. روّاد السوشيال ميديا بعد ظهور نورا: «نورتي يا روقة»

الفنانة نورا
الفنانة نورا

تفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" مع ظهور الفنانة نورا، من جديد وهي مرتدية الحجاب وتقدم عمرها في السن، حيث نشرت مي نور الشريف هذه الصور احتفالًا بعيد ميلاد الفنانة نورا.

 

ولاقت الصور العديد من التعليقات الحسنة والتي توضح اشتياق الجمهور من الجيل القديم والحالي لرؤية الفنانة نورا، وتفاعل معها روّاد السوشيال ميديا، وقال هشام السيوفي، من روّاد السوشيال ميديا على الصور: "النهاردة عيد ميلاد الفنانة نورا.. " #روقة ".

 

وهنأتها رشا رفعت من روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "كل سنة وانتي قمر زي ما انتي، سنين كتير في هنا وسعادة، قمورة من يومك ماشاء الله"، وعلّقت نهلة حجازي من روّاد العالم الافتراضي، فكتبت قائلًة: " قمر بعشقها عقبال ١٠٠سنه سعاده يا جميلة".

 

وكتب أمير محمد من جمهور الفنانة نورا، عبر "فيسبوك" قائلًا: " أحلى روووقه في السينما المصرية"، وقالت أصالة أحمد، من روّاد السوشيال ميديا: " قمر زي ماهي"، واتفق معها في الرأي رضا عبد الحميد، من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فكتب على الصور التي جمعت بين الفنانة نورا، ونجلة الفنان نور الشريف، قائلًا: " الله بجد شكلها مريح ومنورة ربنا يديكى الصحة ياروقة".

 

وشهد احتفال مي بعيد ميلاد خالتها أحدث ظهور لنورا التي ابتعدت عن الفن والأضواء منذ سنوات طويلة، ولا تظهر إلا في المناسبات العائلية، وكتبت مي موجهة رسالة إلى نورا قائلة: "أمي حبيبتي وصحبتي وخالتي كل سنة وأنتي في أحسن صحة وأحسن حال وربنا راضيكي وراضي عليكي ومنورة حياتي و تاج فوق راسي يا نواره يالي ممشياني علي العجين ملخبطوش".

 

جدير بالذكر أن الفنانة نورا من مواليد القاهرة وهي شقيقة الفنانة بوسي، حاصلة على بكالوريوس تجارة، واعتزلت التمثيل في عام 1996 وارتدت الحجاب، وفي رصيدها الفني قرابة الـ87 عمل.

الفنانة نورا
الفنانة نورا
مي نور الشريف روقة نورا فيسبوك عيد ميلاد

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