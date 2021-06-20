بعد استقبال الرئيس لسلطانهم.. أبرز المعلومات عن طائفة «البهرة»

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، سلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين، والوفد المرافق له الذي ضم أبنائه جعفر الصادق وطه مفضل وحسين مفضل، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وتنشر «الدستور» معلومات عن طائفة البهرة التي تعد واحدة من أشهر الطوائف الإسلامية، ويوجد عدد من أتباعها فى مصر:

إحدى الطوائف الإسماعيلية التى انتصرت لإمامة أحمد المستعلى الفاطمى ضد أخيه نزار المصطفى لدين الله، بعد وفاة والدهما الخليفة المستنصر بالله الفاطمي سنة 487 هـ.

إسماعيلية مستعلية يعترفون بالإمام «المستعلى» ومن بعده «الآمر» ثم ابنه «الطيب» ولذا يسمون بـ«الطيبية» وهم إسماعيلية الهند واليمن، تركوا السياسة وعملوا بالتجارة فوصلوا إلى الهند، واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بـ«البهرة» وهي لفظ هندى قديم بمعنى «التاجر».

هم يقولون إن الإمام الطيب دخل الستر عام 525 هجرية، والأئمة المستورون من نسله إلى الآن لا يعرف عنهم شيئا، حتى أسماءهم عير معروفة، وعلماء البهرة أنفسهم لا يعرفون".

ينقسم البهرة إلى فرقتين«الداوودية» نسبة إلى قطب شاه داود وينتشرون فى الهند وباكستان منذ القرن العاشر الهجرى، وداعيتهم يقيم فى «بومباى» و«السليمانية» نسبة إلى سليمان بن حسن، وهؤلاء مركزهم اليمن حتى اليوم.

يعتقد عدد من المصادر السنية أن البهرة خليط من عقائد شتى وهم باطنية، وهم جزء من الإسماعيلية، التى كانت من فرق الشيعة، لكنهم غلوا فى أئمتهم أشد من غلو الرافضة، وهذه بعض عقائدهم: لا يقيمون الصلاة فى مساجد المسلمين، ظاهرهم فى العقيدة يشبه عقائد سائر الفرق الإسلامية المعتدلة، باطنهم شيء آخر، فهم يصلون، ولكن صلاتهم للإمام الإسماعيلى المستور من نسل “الطيب بن الآمر، يذهبون إلى مكة للحج كبقية المسلمين، لكنهم يقولون إن الكعبة هى رمز على الإمام”.

حرمت أغلب الفتاوى السنية التزوج من نساء «البهرة» وكذلك تحريم تزويج رجالهم، إذا يعتبرونها فرقة باطنية تخالف أصول الإسلام وتهدمها، ووصفت دار الافتاء فى فتوى ثانية تحت رقم 680732 الصادرة بتاريخ 18/2/2014، طائفة البهرة بأنها فرقة خارجة عن الإسلام، وحكمهم فى التعاملات نفس حكم المشركين فى عدم جواز أكل ذبائحهم، وعدم جواز الزواج من نسائهم.