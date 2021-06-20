الأحد 20 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد إيهاب سلام يحتفل بزفاف شقيقه «سلام» على الدكتورة ياسمين عبد الله بحضور الأهل والأصدقاء (صور)

جريدة الدستور

احتفل محمد إيهاب سلام عضو هيئة مكتب رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بزفاف شقيقه سلام إبراهيم سلام مدير عام المركبات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على الدكتورة ياسمين عبد الله، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء وبعض الشخصيات العامة، فى واحدة من السهرات التى تميزت بأجواء الفخامة والرقى.

وكان على رأس الحضور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب والاعلامى محمد فودة مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإسلام الطوخى نائب رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأحيت حفل الزفاف، النجمة بوسى التى تألقت طوال الحفل وشدت بباقة مميزة ورائعة من أغانيها منها اغنياتها الشهيرة "آه يا دنيا" والتى تفاعل معها الحضور، وتراقص على نغمات أغانيها فى جو مبهج وسعيد، وتميز الحفل بالتنظيم الرائع وأجواء الإبهار من حيث الديكورات والإضاءة واستقبال الضيوف على أنغام الموسيقى، بالإضافة إلى الفرق الموسيقية التى أشعلت الأجواء طوال الحفل، وتقدم محمد إبراهيم سلام لشقيقه "سلام" بخالص التهانى القلبية متمنيا للعروسين حياة زوجية سعيدة.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

بعد استقبال السيسى لسلطانها.. معلومات عن طائفة البهرة الهندية

«عايزنها تبقى خضرا».. كيف استعدت مصر لمحاربة «التصحر»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

عبدالوهاب داود

تسييس «قطة الأوبرا»

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز طاقم تليفزيون فلسطين فى رام الله