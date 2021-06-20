محمد إيهاب سلام يحتفل بزفاف شقيقه «سلام» على الدكتورة ياسمين عبد الله بحضور الأهل والأصدقاء (صور)

احتفل محمد إيهاب سلام عضو هيئة مكتب رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بزفاف شقيقه سلام إبراهيم سلام مدير عام المركبات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على الدكتورة ياسمين عبد الله، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء وبعض الشخصيات العامة، فى واحدة من السهرات التى تميزت بأجواء الفخامة والرقى.

وكان على رأس الحضور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب والاعلامى محمد فودة مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإسلام الطوخى نائب رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأحيت حفل الزفاف، النجمة بوسى التى تألقت طوال الحفل وشدت بباقة مميزة ورائعة من أغانيها منها اغنياتها الشهيرة "آه يا دنيا" والتى تفاعل معها الحضور، وتراقص على نغمات أغانيها فى جو مبهج وسعيد، وتميز الحفل بالتنظيم الرائع وأجواء الإبهار من حيث الديكورات والإضاءة واستقبال الضيوف على أنغام الموسيقى، بالإضافة إلى الفرق الموسيقية التى أشعلت الأجواء طوال الحفل، وتقدم محمد إبراهيم سلام لشقيقه "سلام" بخالص التهانى القلبية متمنيا للعروسين حياة زوجية سعيدة.