الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تعدّ عقوبات جديدة بحق روسيا على خلفية قضية المعارض نافالني

جايك سوليفان مستشار
جايك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي

أعلن جايك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي الأحد، أن الولايات المتحدة "تعد" عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامها بمحاولة تسميم المعارض الروسي اليكسي نافالني.


وصرح جايك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لشبكة "سي إن إن" بعد أربعة أيام من قمة الرئيسين الاميركي والروسي فلاديمير بوتين في جنيف :"نحن في صدد إعداد رزمة أخرى من العقوبات التي ستطبق في هذا الوضع".


وكان نافالني، أبرز معارض للكرملين، نقل الى مستشفى في برلين في أغسطس 2020 بعد محاولة تسميم في روسيا ينسبها الى الكرملين، وأمضى نقاهة في ألمانيا استمرت نحو ستة أشهر واعتقل فور عودته إلى روسيا في يناير. وهو مسجون مذاك فيما تطالب واشنطن بالإفراج عنه.


وقال جايك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن: "سبق أن عاقبنا روسيا على تسميم اليكسي نافالني".


وأضاف: "لم نقم بذلك بمفردنا، لقد انضممنا الى حلفائنا في جهد مشترك بهدف معاقبة استخدام عنصر كيميائي بحق أحد مواطنيهم على الأراضي الروسية".


وفي الثاني من مارس، بعد بضعة أيام من اعتقال نافالني في سجن بشرق موسكو، فرضت واشنطن عقوبات على سبعة مسؤولين روس كبار.


وكانت تلك العقوبات الأولى التي يفرضها الرئيس جو بايدن على روسيا منذ دخوله البيت الابيض نهاية يناير.


وقبيل القمة الروسية الأميركية في جنيف في 16 يونيو، وجه بايدن تحذيرا في شأن نافالني، قائلا إن وفاة الاخير إذا حصلت "ستؤدي الى تدهور العلاقات مع بقية العالم ومعي".


وخلال لقائهما الأربعاء، أبدى بايدن وبوتين نيتهما تهدئة التوتر ولكن من دون إعلان أي إجراءات ملموسة.


وفي شأن مصير نافالني اكتفى بوتين بالقول: "كان هذا الرجل يعلم بأنه ينتهك القانون الساري في روسيا".

جايك سوليفان بايدن الولايات المتحدة موسكو نافالني

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