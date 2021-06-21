الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«الدماغ الشيكالاستك».. جولة داخل حياة حسن أبو الروس

حسن أبو الروس
حسن أبو الروس

احتفل الفنان حسن أبو الروس أمس بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والى، في الملاهى، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى الصور التى اعتبرها البعض تليق بغرابته وشخصيته الطريفة.

ويعتبر الفنان حسن أبو الروس، من المشاهير الذين سطع نجمهم من خلال ظهوره بمسلسل بـ«100وش» الذي عرض في رمضان 2020.

ففى السطور التالية نأخذك بجولة داخل حياة صاحب الحياة المختلفة، والتى وصفها بـ«الدماغ الشيكالاستك» نسبة للأغنية الخاصة التي طرحها مؤخرًا.

حسن أبو الروس.. مغنى حاليا ومهندس سابقًا

حسن أبو الروس وزوجته

سطع نجم الفنان حسن أبو الروس، من خلال الدراما والأغانى، حيث كان مسلسل "100 وش" نقطة الانطلاق القوية بالنسبة له فى عالم الدراما.

درس أبو الروس، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قسم "الدراما والموسيقى" ثم التحق بجامعة "أوكلا" بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن غير المعروف، أن الفنان حسن أبو الروس من المشاهير الذين درسوا الهندسة المعمارية، ولكنه لم يعمل بها، فكان يهوى الغناء والتلحين.

وشارك أبو الروس بالتمثيل في العديد من الأفلام مثل فيلم "قبل زحمة الصيف" وفيلم "من ضهر راجل" و"الماء والخضرة والوجه الحسن"، كما أنه شارك فى العديد من المسرحيات العالمية خارج مصر مثل "مهرجان أفبنيون"

حسن أبو الروس.. المثير للجدل

كما استطاع الفنان حسن أبو الروس أن يروج لنفسه من خلال الملابس الغريبة، وطريقة تقديمه للشخصيات، فضلًا عن موهبته في الغناء والتمثيل أيضًا.

وأوضح زملاء أبو الروس أنه دائم البسمة والضحك، وأظهرت اللقاءات التلفزيونية "خفة الدم" التى يتمتع بها سواء بالأعمال التى يشارك بها، أو الكواليس الخاصة بالعمل.

ملابس غريبة ومختلفة

حسن أبو الروس

يتعمد الفنان حسن أبو الروس،  إثارة الجدل من خلال الملابس التى تعتبر غريبة، والتى وصفها البعض بأنها تشبه ملابس الراحل سمير غانم.

وتتضمن ملابس الفنان حسن أبو الروس، الكثير من الإكسسوارات، والرسومات الغريبة، والتى تدل على المرح والفكاهة دائمًا.

حسن ابو الروس زفاف ابو الروس حفل زفاف حسن ابو الروس غادة والي مسلسل 100 وش مصممة الجرافيك غادة والي الفنان حسن أبو الروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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