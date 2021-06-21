4 طرق للتعامل مع الطالب الفوضوي والمثير للأزمات في المدرسة

يتعامل الطلاب في الكثير من الأحيان بشكل فوضوي مع الأشياء حولهم، مما يسبب ازعاجا للأم والأب ويحاولون البحث عن طرق لعلاج هذا الأمر بالطفل، ومن صفات الطفل الفوضوي رفض تنفيذ تعليمات المعلم ويتميز بالعناد، وتخريب الممتلكات الخاصة به والاعتداء على المدرسين، والتنمر على الطلاب الآخرين، وإثارة الشغب والفوضى في أي مكان يذهب إليه، و وفقًا لموقع "برايت سايد" نرصد خلال سطور كيف يمكن التعامل معه.

1- أسباب السلوك الفوضوي

لجوء الطالب لهذا الأسلوب الفوضوي وإثارة الشغب للفت انتباه المعلم والآخرين من الأشخاص.

شعور الطالب بالضجر والملل لعدم وجود أنشطة مدرسية.

بسبب ما يصيبه من توتر واحباط بسبب كثرة الأوامر والتعليمات الصادرة من قبل المعلم والطاقم الإداري الخاص في المدرسة.

عدم أخذ فترات راحة ما بين الحصص.

سرعة إعطاء المعلم للمواد الدراسية.

عدم ارتباط النشاطات التعليمية بالواقع الذي يعيشه الطالب.

العوامل التي تسبب إثارة الفوضى

2- عوامل متعلقة بالطلاب

مستوى تحصيل الدراسي للطالب وسلوكيات وجنس الطالب وشخصيته.

3-عوامل متعلقة بالمدرسة

وهي تشمل الطاقم الإداري والإمكانيات المدرسية، موقع المدرسة، وعدد الصفوف كل هذا يؤثر على الطالب.

4- الآثار السلبية للطالب الفوضوي

اثارة الفوضى والشغب بالصف مما يقلل من قدرة الطلاب الآخرين على التركيز.

شعور المعلم بالإحباط بسبب عدم قدرته على التحكم بالطالب.

إثارة غضب المعلم وتوقفه عن استكمال العملية التعليمية، الأمر الذي يتسبب في حرمان الطلاب الآخرين في الحصول على المعلومات والاستفادة منها.

5- طريقة التعامل مع الطالب الفوضوي