رحيل هاني جرجس فوزي.. تعرف على أبرز أعماله

رحل عن عالمنا المخرج والمنتج المصري هاني جرجس فوزي نجل المنتج الكبير الراحل جرجس فوزي الذي قدم العديد من الأعمال السينمائية فترة السبعينات وتم تشييع جثمانه بحضور عدد من أصدقائه وأسرته ويعد هاني جرجس فوزي من بين أهم المخرجين والمنتجين في تاريخ السينما حيث شارك كمساعد مخرج في عدد كبير من الأعمال السينمائية كما أخرج عدد من الأفلام المثيرة للجدل.

أعماله كمساعد إخرج

عمل هاني جرجس فوزي كمساعد إخراج منذ نهاية السبعينات وحتي منتصف الثمنينيات وشارك في اعمال مهمة لكبار النجوم مثل "ولا يزال التحقيق مستمر" بطولة نبيلة عبيد ومحمود ياسين و"الأقوياء" بطولة عزت العلايلي و"الخبز المر" بطولة فريد شوقي و"الراقصة والطبال" بطولة أحمد زكي ونبيلة عبيد و"عسل الحب المر" بطولة نور الشريف.

أعماله كمخرج ومنتج

خاص هاني جرجس فوزي تجربة الإخراج عام 2009 لأول مرة بفيلم "بدون رقابة" وأثار الفيلم جدلا كبيرا وقت عرضه بسبب مناقشتة لأفكار وقضايا جريئة على المجتمع المصري وشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي وماريا وعلا غانم وأدوارد وحسن حسني، وفي عام 2010 قدم فيلم "أحاسيس" وأثار الفيلم ضجة كبيرة وقت عرضه بسبب مناقشته للمشاكل الجنسي للمرأة بعد الزواج وشارك في بطولة الفيلم كل من مروي اللبنانية وماريا وراندا البحيري وعبير صبري وباسم سمرة وأحمد عزمي.

آخر تجاربه كمخرج

آخر تجاربة كمخرج كانت عام 2013 في فيلم "الجرسونيرة" الذي قام ببطولتة كل نضال الشافعي ومنذر رياحنه وغادة عبدالرازق والفيلم كان تجربة مختلفة وجديدة علي السينما المصرية فهو تدور أحداثه في مكان واحد شقة يطلق عليها صاحبها اسم الجرسونيرة، وبين ثلاثة أشخاص فقط هم رجل وزوجته ولص، يأتي إليهما بغرض السرقة، إلا أنه ومع توالي الأحداث نكتشف الكثير عن خلفيات هذه الشخصيات، متناولا رسالة أن الإنسان غير معصوم عن الخطأ، مهما كانت ثقافته والبيئة التي تربى فيها.