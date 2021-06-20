رحلة فساتين الأميرة ديانا.. كيف تحاول العائلة المالكة استعادتها؟

تصدرت الأميرة ديانا بانتظام أفضل قوائم الأزياء وتم تسميتها من قبل مجلة تايم بعد وفاتها كواحدة من أيقونات الموضة ال 100 في قائمة All-Time.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اجتذب ثوب زفافها الأيقوني من إيمانويل وزيها الذي ارتدته بيلفيل ساسون، اللذان ينتميان إلى الأميرين ويليام وهاري، الجماهير في أورانجيري بقصر كنسينجتون.

لكن العديد من فساتين الأميرة ديانا التي لا تُنسى- التي باعتها دار كريستيز في نيويورك قبل أشهر قليلة من وفاتها في عام 1997 ، وجمعت 3.25 مليون دولار (2.29 مليون جنيه إسترليني) والتي تبرعت بقيمتها لمرضى الإيدز والجمعيات الخيرية التي تعالج مرضى السرطان- انتهى بها المطاف منتشرة في جميع أنحاء العالم، وخاض بعضها مغامرات مثيرة وخسر البعض الآخر تمامًا.

في محاولة لإنقاذهم من أجل الأجيال القادمة ، بدأت القصور الملكية التاريخية تستحوذ تدريجياً على ملابس ديانا - لديها 13 فستان حتى الآن - لعرضها في قصر كنسينجتون.

وفي هذا الأسبوع ، تعهد خورخي يارور ، مؤسس Fundación Museo de la Moda ، وهو متحف للأزياء في سانتيا٠وتشيلي ، بالتبرع بمجموعته من الفساتين لهم كإرث لبريطانيا.

في حديثه إلى مجلة "يو" قال يارور: "لطالما كنت من المعجبين بازيائها يمكن للجميع الارتباط بها، فقد كانت أيقونة، أتذكر خروجها من السيارة مرتدية فستان إيمانويل الأسود في عام 1981، كانت تبلغ من العمر 19 عامًا في ذلك الوقت ووقعت في حبها".

وتابع "كان أول فستان اشتريته هو ثوب Hachi في عام 2001، لدينا الآن 26 فستانًا في المتحف ولدي اتفاق مع قصر كينسينجتون على أنهم سيعودون يومًا ما إلى بريطانيا".

وأضاف: "لم تكن تشيلي المكان المناسب للمجموعة الملكية؛ إنها تنتمي إلى بريطانيا، يجب أن يتم إعادتها للبلد، أنا لا أفعل ذلك من أجل المال إنه التاريخ المهم".