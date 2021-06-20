مصرع شاب في تصادم سيارة نقل وموتوسيكل أمام مدخل قرية الهياتم

لقي مصور فوتوجرافي، مصرعه إثر حادث تصادم سيارة نقل تريلا بموتوسيكل أمام مدخل قرية الهياتم علي طريق المحلة - طنطا.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بوقوع، حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا، ودراجة نارية "موتوسيكل" وإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة وتبين من خلال الكشف المبدئي على الجثة، أنها لشاب يدعي "محمد. س. ا"، في العقد الثاني من العمر، ويعمل مصور فوتوجرافي، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه في حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا، ودراجة نارية موتوسيكل، بعد نقله إلى المستشفى المحلة العام، في محاولة لإنقاذه، وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة العامة اتخاذ ما يلزم، من تحقيقات.

وفي سياق آخر، انتحر شاب في العقد الثالث من العمر على شنقا داخل مسكنه، بعزبة العمارة بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بالعثور على جثة شاب في مشنوق داخل مسكنة بعزبة العمارة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمحل البلاغ، وتبين من المعاينة أن المنتحر في العقد الثالث من العمر وصنع لنفسه مشنقة للتخلص من حياته بسبب مروره بحالة اكتئاب، حيث سبق له الزواج، وانفصل عن زوجته منذ فترة، وعقب ذلك أُصيب الشاب بحالة نفسية سيئة، أدخلته في اكتئاب حاد مما دفعه إلى إنهاء حياته شنقا، بعدما سمع فريق من المباحث لأقوال عدد من شهود عيان.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.