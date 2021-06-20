هاني رمزي يستأنف عرض مسرحية «أبو العربي» 1 يوليو المقبل

يستعد الفنان هاني رمزي لاستئناف عروض مسرحيته الجديدة "أبو العربي"، يوم 1 يوليو المقبل، على مسرح طيبة مول مدينة نصر.

وأكد هاني رمزي في تصريح لـ "الدستور" أنه يقوم بتحضير موسم جديد من “أبو العربي” بموسم الصيف، والذي ينطلق مطلع يوليو المقبل، بعدما ينتهي من عطلته الصيفية خارج البلاد، ليعود خلال الفترة المقبلة استعدادًا لاستئناف العروض، معربًا عن سعادته الشديدة للنجاح الذي حققه الموسم الأول من العروض المسرحية الخاصة بـ “أبو العربي”.

- "أبو العربي" تعيد هاني رمزي للمسرح بعد 18 سنة غياب

وتعد المسرحية عودة للنجم إلى خشبة المسرح، وذلك بعد غياب 18 عامًا عن تقديم العروض المسرحية منذ تقديمه مسرحية "كده أوكيه" في عام 2003.

وحققت مسرحية "أبو العربي ميشين إيمبوسيبل" في أول أيام عرضها والذي انطلق بالتزامن مع أيام عيد الفطر الماضي ردود أفعال قوية وحضورًا جماهيريًا كبيرًا، كما حضر العرض وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وعدد كبير من الفنانين والمخرجين والمؤلفين بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ومن النجوم كل من أحمد الفيشاوي وزوجته، بوسي شلبي، عبدالرحمن اليماني، سمير صبري، طارق عبدالعزيز، فتوح أحمد، والمخرج عمرو عابدين وغيرهم.

- أحداث المسرحية

وتدور مسرحية "أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل" حول أبو العربي الشخصية الشهيرة، يقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

وطرحت تذاكر المسرحية للجمهور على 4 فئات الأولى بمبلغ 750 جنيها، والثانية بمبلغ 500 جنيه، والثالثة بمبلغ 300 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 150 جنيها، ويقام العرض المسرحي على خشبة مسرح طيبة مول بمدينة نصر.

من جهة أخرى، وينتظر هاني رمزي طرح فيلم "200 جنيه" بالسينمات خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما ينتهي المخرج محمد أمين من تصوير باقي مشاهد العمل، ويدخل بعدها لمرحلة المونتاج ليصبح جاهزًا لطرحه بدور العرض السينمائية.

ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العملة فئة 200 جنيه، منذ إصدارها وتأثيرها في المجتمع بمختلف فئاته وانتقالها من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة، ويشارك في بطولة فيلم "200 جنيه" كل من ليلى علوي، وإسعاد يونس، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وعمرو عبدالجليل، ومحمد فراج، وأحمد رزق، وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.