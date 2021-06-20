صدور رواية «وأرادت أن تدمرني» لهيثم مازن بالتزامن مع معرض الكتاب

تصدر دار شهر زاد للنشر والتوزيع رواية جديدة للكاتب والفنان هيثم مازن تحت عنوان "وأرادت أن تدمرني"، لتكون ضمن اصداراتها الجديدة المشاركة في الدورة الـ ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من ٣٠ يونيو الجاري وحتى ١٥ يوليو المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “في القراءة حياة”.

وأرادت أن تدمرني

ويهدي هيثم مازن الرواية لكل فتاة رقيقة المشاعر نقية القلب، وصادقة النوايا وتحلم بحياة يملؤها السلام ويغمرها الحب، إلا ان الدنيا طعنت حلمها، وحطمت رغبتها وقصدها، وأمطرتها بسيل جارف من الصدمات الموجعة، فدمرت شخصيتها ولم يتبق منها سوي آثار حطام، وأصبح كل ما يسكنها مجرد آلام وفقدت قدرتها علي الكلام.

ويذكر أن هيثم مازن صدر له مؤخرا كتاب يجمع مجموعة من الخواطر والرباعيات تحت عنوان لحظة فارقة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشهد المعرض هذا العام إجراءات استثنائية في أعداد الجمهور الزائر، ودخوله إلى أرض المعارض، لحمايتهم من فيروس كورونا، حيث أنه من المقرر ألا يتخطى عدد الزوار يوميا على الـ50 ألف زائر أو أقل من ذلك منعًا للتكدس والازدحام داخل صالات العرض، بالتزامن مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

ويقام المعرض هذا العام بدون دولة ضيف شرف، أو شخصية، حيث أن دولة اليونان التي كان مقررا لها أن تكون ضيف شرف الدولة الحالية اعتذرت عن ذلك لظروف خاصة بها مرتبطة بفيروس كورونا، وتم إرجاء اللقب إلى العام المقبل، كما أنه تم إرجاء شخصية يحيى حقي للدورة الجديدة أيضا حتى تتمكن هيئة الكتاب من إقامة أنشطة وفعاليات تليق باسمه.

ويقام يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمر صحفيا بمركز المعارض في التجمع الخامس، بمشاركة الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، والناشر سعيد عبد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وبعض قيادات الوزارة للكشف عن التفاصيل النهائية للمعرض، الذي يشارك فيه قرابة الـ 700 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، لإطلاق منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويشهد المؤتمر إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض والتي تضم كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.