وكيل «زراعة الفيوم» يعقد اجتماعاً مع مديري الإدارات التعاونية والجمعية المركزية

عقد اليوم الأحد، الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية التعاونية والجمعية المركزية بقاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس على مسعد مدير عام الحماية، وعزت قنديل مدير عام التعاون الزراعي، والمهندسة وسام البحيري مدير المتابعة، والمهندس ربيع محفوظ مدير مركز المعلومات، وفاطمة جاد مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعية، والمهندسة شيماء المكتب الفني.

وناقش وكيل الوزارة، مهام التعاون الزراعي، وأشار إلى عمل بيان بكميات الأسمدة الواردة على مستوي المحافظة من الجمعية المركزية وأيضاً حصر لكميات الأسمدة كل شهر على حدى، وعمل كشف بأسماء العاملين بكل إدارة ووظيفه كل فرد.

وشدد وكيل الوزارة، على الإعلان عن المقررات السمادية للمحاصيل المنزرعة ومواعيد صرف الأسمدة وأسعار الأسمدة بكل جمعيه، وبعد ذلك تم مناقشة دور المتابعة.

ووجه وكيل الوزارة بحصر المحاصيل المنزرعة عن كل موسم زراعي، وكذلك معرفة للمساحات الوهمية أو الحيازات الوهمية بكل جمعية وعدد محاضر التعديات لمعرفه هل يتم صرف أسمده عليها أم لا (متابعه ــ حيازة) وأيضاً عدم صرف أي أسمدة للأراضي التي تم زراعتها بمحصول الأرز.

ونبه وكيل الوزارة بمراجعة كشوف الحصر على الطبيعة بناءً على المنزرع فعليا وفي حالة أنه تم الصرف وعدم مطابقه ذلك على الطبيعة يتم عمل محضر إثبات حاله بذلك.

وأشار إلى أنه يتم الالتزام بالصرف بكارت الفلاح للمزارعين الذين تم استخراج كارت لهم وفي حاله وجود بعض المشاكل يتم عمل محضر إثبات حاله وذلك بحضور مجلس إدارة الجمعية.

وشدد وكيل الوزارة لا يتم الصرف ورقياً للمزارعين الذين تم إصدار كارت لهم، ونوه بتفعيل سجل 2 خدمات مساعد لمعرفة الاستقطاعات سواء (حيازات وهمية ـ تعديات ـ نفع عام ـ مزارع سمكية أو حيوانية أو داجنة (متابعة ــ حماية).

ووجه وكيل الوزارة بعدم وضع شروط علي توزيع الأسمدة من قبل مدير الجمعية أو التعاون دون الرجوع لمدير المديرية.