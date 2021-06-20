الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن تلقيه بعض الشكاوى

رجائي عطية
رجائي عطية

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ اليوم، قرارًا بشأن تلقيه بعض الشكاوى من المحامين؛ بخصوص فرض النقابات الفرعية رسومًا تحت مسميات مختلفةـ دون أن تكون في القانون، أو بأوامر النقابة العامة.

وقرر عطية أنه لا يجوز للنقابات الفرعية تقرير رسوم جديدة أو زيادة المقرر منها تحت أي مسميات إلاَّ بالرجوع للنقابة العامة وصدور قرار منها بذلك ، ويتولى الأمين العام إخطار النقابات الفرعية بذلك.

فيما عقدت نقابة المحامين، اليوم، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة، نيابةً عن  رجائي عطية نقيب المحامين، وبحضور  محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.‏

وعُقدت الجلسة لنقابات:« شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – شمال القليوبية – جنوب القليوبية – الإسكندرية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح»، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر  بجوار قسم الأزبكية.

وقال الأمين العام لنقابة المحامين حسين الجمال، إن اليوم عرس بالنسبة لكم، لأنكم تبدئون مرحلة جديدة تستمروا فيها طوال حياتكم، وهي عملكم برسالة وآداب وخلق المحاماة، فهي من أعظم الرسالات لأنها رسالة الحق والعدل والعطاء والأمانة والخلق.

وأعرب الأمين العام عن سعادته وفخره بأداء دفعة جديدة من المحامين اليمين القانونية وانضمامها لرسالة المحاماة، والجمعية العمومية للمحامين الذين سينضمون إليها بعد القيد بالجدول الابتدائي بعد سنتين وحصولهم على معهد المحاماة.

وأشار إلى أنه وفقا لقانون المحاماة تضم الجمعية العمومية المقيدين بدء من القيد الابتدائي، وأعضاء الجمعية العمومية هم من لهم حق التصويت في الانتخابات العامة والنقابات الفرعية، والمعاش، والعلاج.

وأكد «الجمال» أن المحاماة معرفة وليست مجرد قانون فقط، بل يجب أن يلم المحامي بكافة وسائل المعرفة المتاحة، فالمحامي الناجح مفكر ومبدع، ساردًا مواقف يستعين بها المحامي باطلاعه على العلوم الأخرى أثناء دفاعه عن موكليه لتقوية موقفهم القانوني بأدلة مادية وعلمية.

نقيب المحامين نقابة المحامين اتحاد عمال مصر القاهرة الجديدة مرسى مطروح رجائي عطية

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