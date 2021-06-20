الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استجابة للأهالي.. محافظ الشرقية سوجه بإصلاح ماسورة بالبكايشة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس عبد الشافي عبد العزيز محمد القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس، بسرعة الاستجابة لاستغاثة أهالي قرية البكايشة بمركز ومدينة فاقوس من وجود ماسورة صرف صحي مكسورة أعلى ترعة السعدية.

وعلى الفور وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رئيس مركز فاقوس بتكليف حملة للانتقال على الفور للقرية للمعاينة على الطبيعة وتبين أن الماسورة المشار إليها ليست ماسورة صرف صحي حيث لا يوجد صرف صحي بالمنطقة ولكنها ماسورة راجع مياه من أبو شلبي للعزازي قطر ١٢ بوصة حديد خط ٦٠٠ وتتبع قطاع المياه بفاقوس وبالفحص تبين وجود تسريب مياه بسيط من عدايه حديد قطر (12) بوصة قديمة جداً وتم تدبير جميع الوصلات والقطع الخاصة بأعمال الإصلاح وتم التنسيق مع الحملة لتجهيز الحفارات ويتم البدء في تغييرها فعليا.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم وقدموا الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها في وقت قياسي.

وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لشكاوي المواطنين عبر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المسموعة و المقروءة والمرئية باعتبارهم حلقة وصل بين المواطن والجهات التنفيذية.

وكان محافظ الشرقية قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية ومصادرة التوكتوك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

توك توك محافظ الصرف الصحي تسريب مياه طريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

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