أبلغ والده.. طالب جامعي يشنق نفسه داخل سكنه بقنا

أقدم طالب جامعي، اليوم الأحد، على الانتحار بشنق نفسه في المروحة داخل وحدة سكنية بمنطقة مساكن قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع محمد عبدالرحيم أحمد، 23 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، بجامعة جنوب الوادي بقنا، مقيم سفاجا، ومقيم داخل شقة إيجار بمنطقة المساكن.

وكشفت التحريات أنه قبل انتحار الطالب اتصل بوالده، وأبلغه أنه سيقوم بشنق نفسه، فابلغ والده السمسار وعند طلوع الشقة وجده مشنوق في المروحة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر، كان قد توفى 4 أشخاص، فيما أصيب اثنان آخران، من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا- سوهاج، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد تلقي بلاغاً من مرفق الإسعاف، بشأن انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا- سوهاج، بالقرب من الكيلو 117.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من، رشا محمد فتحي، 35 عامًا، وأبنائها الثلاثة محمد علي موسى، 9 عامًا، وسيد علي موسى، 10 عامًا، ومها على موسى، 11 عامًا، وإصابة زوجها على موسى عبدالباري، 40 عامًا، ونجلها الأصغر عبادى على موسى 7 عامًا، في غيبوبة.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، بأربع سيارات إسعاف، لسرعة نقل الضحايا والمصابين لمستشفيات قنا.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، عن أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، أدى لانقلاب السيارة، مما أدى لمصرع 4 وإصابة 2 آخرين في الحادث.

وتم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى قنا العام، ونقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات اللازمة.

وكانت محافظة قنا، قد شهدت حادثا مأساويا منذ أيام قليلة، بنفس طريق قنا سوهاج، مما أدى لإصابة 20 شخصاً من بينهم 7 أطفال، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص، مما أدى لإطلاق محافظة قنا اسم طريق الموت عليه.

وتعمل محافظة قنا خلال الفترة الماضية علي تطوير العديد من الطرق المختلفة السريعة والصحراوية، إلي جانب وضع أعمدة الإنارة، وذلك لمنع وقوع حوادث السير المختلفة، إلي جانب تكثيف الحملات المرورية المختلفة من إدارة مرور قنا وذلك لضبط سرعات السيارات.