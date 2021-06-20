نائب محافظ القاهرة يتفقد سير العمل في أحياء شبرا والزيتون

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل، وتفقد نائب المحافظ مبنى جراج حي شبرا بشارع احمد حلمي بحي شبرا، بحضور رئيس الحي وذلك لمتابعة سير العمل، والتأكد من صيانة السيارات والمعدات الموجودة.



وقام نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بعمل جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد أعمال التجميل، ورفع كفاءة المساحات الخضراء بشارع احمد حلمي بحي شبرا بحضور رئيس الحي

- التأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة

وتفقد "فوزي"، محلات ومنافذ السلع الغذائية بنطاق حي شبرا بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة سير العمل، والتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفقد خلال جولته أعمال التطوير ورصف وتركيب بلاط "الانترلوك" بشوارع حي روض الفرج بحضور رئيس الحي، وأكد حسام الدين فوزي نائب المحافظ خلال جولته على الاستمرار فى متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى حسب اجندة عمل محافظة القاهرة الخاصة بتطوير الشوارع.

- متابعة تطوير مبنى حي الزيتون

وتفقد نائب المحافظ مبنى حي الزيتون لمتابعة الأعمال الإنشائية داخل مبنى الحي، بحضور رئيس حي الزيتون والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتابع اللمسات النهائية لأعمال تطوير مبنى حي الزيتون والذي تم العمل به قرابة ثلاث شهور.

وتأتي الأعمال فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمتابعة المشروعات القومية والعمل على تذليل كافة العقبات المواجهة لها دون الرجوع له.

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