«الأم التي عشقها أطفال العالم».. الوجه الآخر من الأميرة ديانا

كثيرا ما قالت الأميرة ديانا "أحب الأطفال"، ولكن على الرغم من أنه يتم تدريب أفراد العائلة المالكة على التعليق بأدب على جمال الأطفال، وتجاهل الصغار المزعجين، وإعطاء كلمات جميلة للأطفال الأبرياء بشكل عام، إلا أن ديانا فعلت ما هو أكثر من مجرد كلام للأطفال.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأميرة الراحلة فعلت ما هو أكثر للاطفال سواء ابناءها او ابناء الاخرين، فبصفتها مربية ومعلمة روضة أطفال سابقة ، كانت دائمًا ترتاح برفقة الأطفال، وبدت أنها تفضل في كثير من الأحيان رفقة الصغار على الكبار.

ومع ذلك، لم يكن حبها نوعًا من المودة السلبية ، بل كانت شيئًا نشطًا في بعض الأحيان. فقد قالت ديانا ذات مرة: "سأقاتل من أجل أطفالي على أي مستوى، حتى يتمكنوا من تحقيق احلامهم."

وكانت تتحدث عن ابنيها ويليام وهاري وأيضًا التحدث عن آلاف الأطفال الذين غيرت حياتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن دور ديانا في الكفاح من أجل الأطفال المحرومين في جميع أنحاء العالم هو الأكثر تأثيرا من بين جميع الأميرات .

ديانا ترفض ترك ويليام

وذكرت الصحيفة: كمثال على حبها للأطفال، في عام 1983 ، كان من المقرر أن ترافق ديانا البالغة من العمر 22 عامًا تشارلز في جولة ملكية في أستراليا ونيوزيلندا ، وهي أول مشاركة للأميرة في الخارج.

على الرغم من أن البروتوكول نص على ألا يسافر أحد أفراد العائلة المالكة مع خليفته المباشر (بمعنى أنه لم يكن يجب أن يكون تشارلز وويليام على نفس الطائرة) ، يقال إن ديانا رفضت ترك ابنها البالغ من العمر تسعة أشهر.

قصتها مع الأطفال المرضى بالأيدز

وأثناء زيارة ديانا ساو باولو ، في عام 1991، حملت ديانا طفلاً مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية "الايدز" وغيرت العالم

كان بإمكان ديانا بسهولة أن تقصر مجال عملها على الوجهات"الآمنة" ، لكنها اختارت بدلاً من ذلك الدفاع عن كل المخاوف المثيرة للجدل مثل الإيدز.

واوضحت ديانا بحملها للطفل أن الأطفال المولودين بفيروس نقص المناعة البشرية يحتاجون إلى الحب وانهم لا يسببون العدوى باللمس.