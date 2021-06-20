الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كورونا والحياة الجنسية.. تأثير اللقاحات على خصوبة الرجال والسيدات

لقاح كورونا
لقاح كورونا

لا صوت يعلو فوق صوت اللقاح والتصدى لفيروس كورونا الذي حصد أرواح كثيرين حول العالم، ويتسائل الناس عن تأثير اللقاحات الجديدة على الصحة بشكل عام، وعن المضاعفات والأثار الجانبية التى أكدتها الكثير من الدراسات.

ومؤخرًا أثارت الكثير من التقارير أن اللقاحات قد تؤثر بشكل كبير على الحياة الجنسية والخصوبة لدى الرجال والنساء.

وفى السطور التالية نسلط الضوء على أبرز ما قيل عن اللقاحات وتأثيرها على الحياة الجنسية وفقًا للكثير من الدراسات الطبية التى أجراها الكثير من العلماء منذ بداية انتشار الفيروس القاتل.

هل يؤثر لقاح فيروس كورونا على خصوبة النساء؟

أظهر بحث نشره موقع "ديلى ميل" أن اللقاحات تؤثر بشكل كبير على على خصوبة النساء، ولكن مؤخرًا أستطاع العلماء نفى ذلك عدد من الخبراء، إنه لا توجد طريقة واقعية لتأثير اللقاح على خصوبة النساء.

وأكد الأطباء أن اللقاحات آمنة بشكل كبير على النساء، ولا تؤثر على الخصوبة، فلم تبلغ إحدى النساء عن مشاكل تعلقت بالخصوبة، حيث أثارت بعض الشائعات إلى أن اللقاح قد يهدد الخصوبة لأنه يحتوي على بروتينات تستخدم في تكوين المشيمة وبالتالى تؤثر على الخصوبة.

حقيقة تأثير لقاحات كورونا على خصوبة الرجال

درس الباحثون في جامعة "ميامي" عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال الذين تم تطعيمهم مؤخرًا، وقارنوا النتائج بعدد الحيوانات المنوية لديهم قبل التطعيم.

ولم يجد الباحثون، أي انخفاض في عدد الحيوانات المنوية للرجال الذين تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين من لقاح Pfizer-BioNTech أو لقاح فيروس كورونا Moderna، بل وزاد متوسط ​​العدد النهائي ومتوسط ​​الحيوانات المنوية. 

ويقول فريق البحث، إن النتائج تتعارض مع الرواية الخاطئة التي انتشرت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المضادة للقاحات بأن لقاحات فيروس كورونا، تؤثر بشكل كبير على الخصوبة لدى الرجال.

لقاحات كورونا.. تؤثر على الرغبة الجنسية

أظهرت اخر الدراسات الطبية التى نشرها موقع "هيلث لاين" أن من مضاعفات اللقاح هو تقليل الرغبة الجنسية لدى النساء والرجال.

وأشار الباحثون، أن الكثير من الذين أخذوا اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، أخبروا بأن الرغبة الجنسية قلت بشكل كبير بعد تلقى اللقاح.

الخصوبة خصوبة النساء خصوبة الرجال اضرار العلاقة الجنسية العلاقة الحميمة أنواع لقاحات كورونا

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