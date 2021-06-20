الأحد 20 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة سوهاج»: تشغيل 5 أجهزة تنفس صناعي بقسم الحضانات بمستشفى أخميم المركزي

أجهزة التنفس الصناعي
أجهزة التنفس الصناعي

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تشغيل 5 أجهزة تنفس صناعي بقسم الحضانات بمستشفى اخميم المركزي وذلك في اطار رفع مستوى الأداء الفني داخل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة  وكذلك في اطار حرص وزارة الصحة على تحسين وتطوير الأداء والخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات. وضمن خطة التطوير التي تنتهجها الوزارة لتقديم خدمات طبية متميزة ومتكاملة للمرضى .

 

وأضافت الدكتورة ريهام ابوزيد مسئول الحضانات بالمديرية أن هذه الأجهزة تعد إضافة قوية لقسم الحضانات بمستشفى اخميم المركزي حيث أنها سوف تكون في خدمة الحالات الحرجة من الأطفال المبتسرين في المحافظة. كما أضافت أنه جار تجهيز وتزويد عدد من الحضانات بقسم الحضانات بمستشفي طهطا العام بأجهزة تنفس صناعي .


ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مستشفى أخميم المركزي أنه تم عمل صيانه كاملة لشبكه الغازات بالمستشفى وتعمل بكفاءة عالية.

 

وأوضحت  الدكتورة صفاء احمد فرج رئيس قسم الأطفال بمستشفى اخميم المركزي أن قسم الحضانات بالمستشفي يضم 20 حضانه وكذلك جهاز اشعة متنقل ويقدم خدماته للأطفال المبتسرين منذ اعادة افتتاحه بعد تطويره و زيادة قدرته الاستيعابية في سبتمبر الماضي.

 

وفي السياق شهدت قرية المدمر مركز طما محافظة سوهاج أمس السبت تنظيم مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر للتنمية وتحت إشراف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفى إطار الإستجابة لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل المشترك لدعم تطوير الريف المصري. 


تم تنظيم القافلة ضمن قوافل مبادرة "عنيك فى عنينا" لمحاربة العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الإجتماعى والتى تهدف إلي تقديم الخدمات الطبية النوعية فى مجال القضاء على أمراض العيون داخل القرى الأشد إحتياج فى محافظات الجمهورية المختلفة.


وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن القافلة قدمت وعلى مدار ساعات عملها خدمات توقيع الكشف الطبى على عيون الأهالى فضلا عن توزيع عبوة قطرات علاجية وتشخيص إحتياج المواطنين لنظارات طبية مع عمل المقاسات المطلوبة وتشخيص الإحتياج لإجراء جراحات عيون مختلفة تمهيداً لتسليم النظارات وإجراء الجراحات فى القريب العاجل.


وأشار عبدالفتاح إلي أن خدمات قوافل "عنيك فى عنينا" تقدم بالمجان تماماً وتم إتخاذ الإجراءات الاحترازية وإشتراطات التباعد الإجتماعى التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

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وائل لطفي

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