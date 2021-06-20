الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الزملوط»: 3.5 مليون فدان صالحة للزراعة وبدء استخدام الأساليب الحديثة للري

اللواء محمد الزملوط،
اللواء محمد الزملوط،

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم البدء في تغيير مفاهيم الزراعة من تقليدية إلي حديثة بواسطة المستثمرين الجدد، بعد أن بدأ عدد من المستثمرين في مركز الفرافرة بزراعة النباتات الطبية والعطرية والمحاصيل الغير تقليدية والفريدة من نوعها كنوع من أنواع الجذب السكاني وتغير مفاهيم الزراعة التقليدية.

 وأضاف محافظ الوادي الجديد، أنه تم البدء في زراعة 600 فدان نعناع وكمون،  وكذلك زراعة محصول البنجر بأصناف عالية وكميات هائلة بعد التعاقد مع مصنع القنال للسكر.

 

- 3.5 مليون فدان صالحة للزراعة في المحافظة

وأوضح "الزملوط" أن المساحة الكلية الصالحة للزراعة في المحافظة 3.5 مليون فدان، متوقفة على حجم المياه، مشيرا إلى أن المحافظة بها تقنين مائي، وبدأت في استخدام أساليب الري الحديث لعدم إهدار المياه والحفاظ على الخزان الجوفي

 وأشار إلى أنه تم الانتهاء من البنية التحتية الأهم في المحافظة من طرق واتصالات وكهرباء ومواصلات للبدء في خطة الجذب السكاني للمحافظة، وذلك بتوزيع منازل وأرض زراعية على الوافدين ،  و تم عمل بروتوكول تعاون مع ثلاث محافظات هي  الغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ في خطة الجذب السكاني، حيث سيتم إرسال وفد من نواب ومواطنين من محافظة الغربية لزيارة الوادي الجديد، والتعرف على كافة الامكانيات هناك للبدء في خطة الجذب السكاني وزيادة عدد المواطنين بالمحافظة 

 

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تغيير محافظ الوادي الجديد المستثمرين مفاهيم الزراعة النباتات الطبية والعطرية والمحاصيل الجذب السكاني الغير تقليدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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