الأحد 20 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تنصح مرضى كورونا بالتغذية السليمة خلال العزل المنزلى

التغذية السليمة
التغذية السليمة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية التغذية السليمة خلال فترة العزل المنزلى، مشيرة إلى ضرورة أن تتكون الوجبة الغذائية من العناصر الغذائية المتكاملة، لتعزيز صحة الجسم في مواجهة فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، إلى ضرورة أن تحتوى الوجبات الغذائية على الخضروات والبروتين والفواكه والحبوب والنشويات، بالإضافة إلى الألبان، مشيرة إلى ضرورة أن يحتوى الطبق على كميات مناسبة من الطعام الأساسي.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتت فعاليتها ومأمونيتها من خلال الدراسات التى أجريت عليها، وتم تسجيلها بهيئة الدواء المصرية. 

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.e، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن 15335.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

الصحة التغذية السليمة العزل المنزلي الوجبة الغذائية العناصر الغذائية المتكاملة صحة الجسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

واجب مصر

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