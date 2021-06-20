سامح عبدالعزيز يمنع الإجازات ويكثف ساعات تصوير فيلم «ليلة العيد»

استعدادًا لطرحه

استأنفت الفنانة يسرا تصوير مشاهد فيلمها الجديد «ليلة العيد» خلال الأيام الماضية، وأنهت معظم مشاهد العمل في الديكورات المختلفة بمناطق القاهرة، بقيادة المخرج سامح عبدالعزيز.

وعلمت «الدستور» من مصدر داخل فريق العمل أن سامح عبدالعزيز منع الإجازات ودخل معسكر مغلق بأبطال وصناع الفيلم وكثف ساعات التصوير سعيًا منه للانتهاء من كافة مشاهد الفيلم خلال أيام قليلة، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج، ويصبح جاهزا للعرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل على أقصى تقدير، وإن لم يسعفه الوقت سيتأجل العمل لعيد الفطر للعام المقبل.

فيلم "ليلة العيد" يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.



الفيلم بطولة يسرا وغادة عادل، محمد لطفي، وريهام عبدالغفور، وأحمد خالد صالح، سيد رجب، وعدد من ضويف الشرف في الفيلم الذي تدور أحداثه حول 6 بطلات، ولكل بطلة حكاية مختلفة تدور حول ليلة العيد، ويناقش قهر المرأة في المتجمعمن خلال يوم واحد فقط.

يذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبدالعزيز كان من خلال مسلسل «حرب أهلية» مع الفنانة يسرا خلال موسم رمضان الماضي، وكان المسلسل حقق نجاحا جماهيريا كبيرا أثناء عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وقررت شبكة قنوات mbc أن تحصل على أحقية العرض الثاني لمسلسل "حرب أهلية" عبر شاشة قناة mbc 4 خلال الفترة الماضية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة بين زوجتين لشخص واحد، إلى جانب الصراع بين أبطال العمل وفي مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، ولديها ابنة تدخلها في صراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.