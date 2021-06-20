ضبط مصانع أجبان وأعلاف فاسدة ومنسوبة لشركات كبرى بالغربية

شنّت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة محافظة الغربية، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

ونجحت الحملة في ضبط صاحب مصنع لمنتجات الألبان بالمحلة الكبرى، وذلك لانتاجه صفائح جبن أبيض “دوبل كريم” مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة ومشتبه في صلاحيتها مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم التحفظ على 150 عبوة وزن 12 كيلو بوزن إجمالي 1800 كيلو، وتم تحرر محضر عن ذلك.

كما تم ضبط صاحب مدشة بناحية المعتمدية، مركز المحلة، لحيازته وعرضه بقصد البيع شكائر علف تسمين الدجاج مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيته تم التحفظ على ٣٠ شيكارة علف وزن 50 كجم بوزن إجمالي طن و500 كيلو وتحرر المحضر عن ذلك.

وكذلك تم ضبط صاحب مصنع لصناعة منتجات الألبان بسمنود وذلك لإنتاج صفائح جبن أبيض كامل الدسم مدون عليه علامة تجارية وهمية وغير مسجلة ومشتبه في صلاحيتها مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تم التحفظ على 60 صفيحة وزن 12 كجم بوزن إجمالي 780 كيلو، وتحرر المحضر عن ذلك، وحرزت المضبوطات على ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها وأخطرت النيابة بما تم من إجراءات.

وكانت مديرية تموين الغربية قد نجحت في ضبط صاحب مصنع أسلاك كهربائية بناحية السملاوية، مركز زفتي وذلك لإنتاجه أسلاك كهربائية مغشوشة ومدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم التحفظ على 200 لفة سلك نحاس من إنتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع طول 100 بإجمالي عشرين ألف متر سلك نحاس كهربائي تحرر عن ذلك المحضر رقم 868 جنح زفتي.

كما نجحت المديرية في وقت سابق في ضبط 7 أطنان زيت طعام معبأة داخل خزانات وجراكن بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصه الطبيعية واحتوائه على شوائب وأتربة، ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص".

كما تم ضبط 64800 قطعة شيكولاتة "منتج نهائى"، مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و2 طن "لبن بودرة و سكر حر وبودرة كاكاو، مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى،وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروع، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الشيكولاتة "بدون ترخيص".

جبن 2

جبن

علف 2

علف 1

علف