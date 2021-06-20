الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر تشارك في اجتماع اليونسكو بشأن مشروع التوصية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

اليونسكو
اليونسكو

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المرحلة الثانية من اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المتعلق بمشروع التوصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في الفترة من 21 إلى 25 يونيو عبر الإنترنت.
 
وفي الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو والتي انعقدت في نوفمبر 2019، تقرر تطوير وثيقة تقنينية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في شكل توصية، ومنذ ذلك الحين قادت اليونسكو جهودًا متعددة في مجالات وثقافات مختلفة للخروج بتقرير أولي ومسودة أولى للتوصية، تم مشاركتها مع الدول الأعضاء في سبتمبر 2020 للتعليق عليها، وأخذ المدير العام لليونسكو تلك التعليقات المكتوبة في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي بشأن التوصية والذي يحتوي على مسودة التوصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
 
وفي هذا الصدد ينعقد اجتماع الخبراء الفنيين والقانونيين الدولي الحكومي لدراسة مسودة التوصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناع، وسيتم تقديم النص الذي تم التفاوض بشأنه والمعتمد إلى الدول الأعضاء لاعتماده خلال الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو، وفي حالة اعتماد التوصية ستكون أول وثيقة تقنينية عالمية في هذا المجال الهام.
 
جدير بالذكر أن اليونسكو هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى نشر السلام والأمن في العالم من خلال التعاون الدولي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة،  وتضم 193 دولة عضو و11 عضوًا منتسبًا، بالإضافة إلى شركاء في القطاع غير الحكومي والحكومي الدولي والقطاع الخاص. ويقع المقر الرئيسي لليونسكو في باريس، فرنسا، كما أن لديها 53 مكتبًا ميدانيًا إقليميًا و199 لجنة وطنية والذين يسهمون في تحقيق رسالة المنظمة على مستوى العالم.

وزارة الاتصالات الذكاء الاصطناعي منظمة الأمم المتحدة اليونسكو 2021

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