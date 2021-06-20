حملات مكبرة لإزالة الاشغالات بشارع الإسكندرية وسوق ليبيا بمطروح

حفاظا على الموسم السياحي

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشارع إسكندرية وكورنيش المدينة وسوق ليبيا بمشاركة إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق.



وأكد جاب الله أنه تم التحفظ على إشغالات طريق للباعة الجائلين وسيارات ثابتة ومتحركة بشارع إسكندرية، بالإضافة إلى قيام الحملة المكبرة بتحرير مخالفات للمحال التجارية المتجاوزة التي تشغل الأرصفة وسيتم تطبيق أقصى غرامة إذا تكررت المخالفة طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



وشدَّد رئيس مدينة مرسى مطروح على استمرار الحملات اليومية المكبرة على مدار الساعة لفرض الانضباط بكورنيش المدينة وإزالة كل ما يعيق حركة سير المواطنين علي طول الكورنيش.



وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح الكرام وأصحاب المحال التجارية والمستفيدين من موسم الصيف بالحفاظ على النظافة العامة ومنع تواجد الإشغالات والالتزام بالتعليمات لتكون مرسي مطروح في ابهي صورها خلال استقبالها مصطافي وزائري ومحبي المدينة في الموسم السياحي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق المخالفة بالأسواق والشوارع والميادين بنطاق المدينة.



وكان رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح قد أعلن عن استكمال تنفيذ خطة الرصف 2020/2021 شرق المدينه المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شوارع بعلم الروم بطول 1 كم وربطها بكل من محور على حميده بطول 1.25 كم والمقابر بعزبة شندى بالكيلو7 بطول 500 متر وجارٍ العمل بمنطقة حثاوة بالكيلو بطول 2 كم وسملا بالكيلو 12 بطول 400م.



وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح عن البدء في أعمال الترميم لشوارع منطقة عمارات محدوي الدخل بعد الانتهاء من أعمال الغاز الطبيعي وتوصيله بالمنازل والعمارات السكنية بنطاق المدينة، وذلك في إطار خطة المدينة لإعادة الشيء لأصله.

حملات لإزالة الاشغالات بمطروح

حملات لإزالة الاشغالات بمطروح

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