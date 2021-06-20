748 ألف طالب بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحان فى ثانى أيام الدور الأول

أدى 748 ألفا و538 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان فى 87 مادة (83 مواد فترة أولى و4 مواد فترة ثانية)، داخل 3111 لجنة في ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021-2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقد عددا من اللجان وهي (مدرسة 6 أكتوبر الثانوية الفندقية المتقدمة، ومدرسة الحي الحادى عشر بالسادس من أكتوبر - تعليم مزدوج).

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، ومحاولة التعدي على الملاحظين، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية يتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

وبدأ 750 ألف طالب وطالبة، ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، حيث يتوافد الطلاب على لجان المدارس الفنية في مختلف محافظات الجمهورية.

من جهته، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدت لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية.

وأكد مجاهد أن الوزارة شكلت غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات في ديوان عام الوزارة والأخرى في قطاع التعليم الفني بالجيزة، إضافة إلى غرف عمليات فرعية في كل مديرية وإدارة تعليمية لتنسيق وحل أى مشكلة طارئة تواجه الطلاب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.