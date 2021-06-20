إزالة بناء مخالف وتحرير 6 محاضر إشغال طريق ورفع 70 طن مخلفات بالمنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات وحملات النظافة ورفع المخلفات بالأحياء والقرى وتمكنت من إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص كما حررت 6 محاضر أشغال طريق وقامت برفع 70 طن مخلفات وقمامة وتراكمات .

وقال رمضان جمال رئيس حي غرب مدينة المنيا إن الحي شن اليوم حملة لرفع الإشغالات بنطاق حى غرب المدينة بمناطق السوق وكوبرى المحطة والقنطرة، وتم رفع الإشغالات الموجودة بالشوارع التى تعيق حركة المواطنين والمركبات وتسبب التكدس المرورى وتم تحرير 6 محاضر إشغال طريق، كما واصل قسم البيئة بالحى أعمال النظافة المكثفة التى شملت كوبرى المحطة والقنطرة وكوبرى هندسة، وطريق مصر أسوان، سكة تله، المؤسسة والإسبانى، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، رافق رئيس الحى خلال الحملة أشرف عثمان مساعد رئيس الحى ومحمد رضا سكرتير الحى، وفريق الاشغالات بالحى .

وأضاف محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله أن الوحدة المحلية بالقرية تمكنت اليوم من إزالة حالة تعد بالبناء دون ترخيص فى المهد بتلة بمساحة 100 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعمل المحاضر اللازمة قانونا.

وأوضح رئيس القرية أن قسم البيئة بالقرية برفع 15 طنا من المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع من شوارع صفط الشرقية وبهدال وتله، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لأعمال التنظيم ووقف أى عمل مخالف فى المهد وإقرار القانون، تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بالتعامل الفورى فى المهد لأى نوع من أنواع التعدى بكافة أشكاله في المهد والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين المنظمة لأعمال البناء.

وأكد الحسينى خلاف رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان إنه تم رفع 15 طنا من المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع بالقرية والتوابع ابو تلاوي وابوقرين وماقوسه.

وأضاف مصطفى الدبيكي رئيس الوحدة المحلية لقريه نزله حسين بأنه تم رفع 20 طنا من المخلفات والتراكمات من طريق جسر طراد النيل.

وأشار عرفات عبدالله رئيس حى وسط المدينة إلى الجهود المبذولة لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، حيث تم رفع 20 طنا من المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع بالشوارع احمد ماهر شارع الجيش شارع سعد زغلول، وذلك حفاظا على المظهر الجمالي للمدينه وتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة.

ورفع أشغالات ومخلفات بالمنيا

ورفع أشغالات ومخلفات بالمنيا

ورفع أشغالات ومخلفات بالمنيا

ورفع أشغالات ومخلفات بالمنيا

ورفع أشغالات ومخلفات بالمنيا

ورفع أشغالات ومخلفات بالمنيا

ورفع أشغالات ومخلفات بالمنيا

202811656_1857407254437235_7945718570033953533_n

202893343_1857407521103875_5735363607196846670_n

202988732_1857407487770545_728646633730000778_n

203124602_1857407054437255_7387661401068319465_n

203155935_1857407124437248_8702605724918825161_n

203582228_1857407311103896_4362595347589973186_n

203781179_1857407394437221_6746681795385636939_n

204006534_1857407341103893_7885315960799384240_n

204274139_1857379431106684_6640180264013955546_n

204299307_1857407174437243_7270803153252400237_n

204801269_1857407087770585_7738147966499828457_n